Karar yazarı Elif Çakır: IMF tartışması bir kez daha 'iki Erdoğan' olgusunu gösterdi

Karar yazarı Elif Çakır, Türkiye'ye, IMF'ten 6,3 milyar dolar aktarıldığını hatırlatarak, "Bu IMF tartışması bir kez daha 'iki Erdoğan' olgusunu gösterdi" yorumunu yaptı.

Çakır, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Biri mesela IMF ile ilgili polemikler için “Zaman zaman IMF yandaşlığı, IMF karşıtlığı gibi içi boş, garip tartışmalar ortaya atılmaktadır. Bunlar içi boş tartışmalardır. Önemli olan dünya gerçeklerine uygun bir politika izlemektir” diyor. (7 Ağustos 2004)

Bu Erdoğan rasyonel, IMF’yi düşman görmüyor, IMF ile masaya oturmakta, IMF’den borç almakta bir beis görmüyor:

'IMF ile Şubat 2005 sonrası için kaynak kullanımını da içeren yeni bir Stand-BY için görüşmelere başlanmasına karar verdik...'(7 Ağustos 2004)

Nitekim 2005 yılında IMF ile 9.8 milyar dolar için Stand-By anlaşması için masaya oturmuş.

IMF’nin verdiği reçeteyi sonuna kadar kullanmış.

Öbür Erdoğan IMF karşıtı. Kendisinden önceki bütün iktidar partilerini, liderleri IMF ile masaya oturmakla suçluyor, IMF’i şeytanlaştırıyor ama 2005 yılında oturduğu masa gerçeğini söylemiyor.

Birinci Erdoğan 'Bizde bir adet var, ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen ‘dış güçler’ deriz, yabancılar deriz şu deriz bu deriz, onlara bazı isimler buluruz. Ve bunlar sebebiyle biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin vücudunuza zarar veremez' diyor.

İkinci Erdoğan aşağıya doğru düşen bütün göstergelerin sorumlusunun 'dış güçler, üst akıl, haçlı ittifakı' olduğunu söylüyor."

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