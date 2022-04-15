Karar yazarı Elif Çakır: "Faiz sebep, enflasyon sonuç" tezi nereye gitti, "nass"a ne oldu?

Karar yazarı Elif Çakır, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'te sabit tutmasına ilişkin olarak, "Hani “faiz konusunda nass” oradaydı! Hani, “nass oradayken sana, bana ne oluyor”du? Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir Müslüman olarak ‘nasss’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya” devam edecekti?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “faizleri indirmeye devam edileceği" yönündeki söylerini hatırlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Ne oluyor? Politika faizini yüzde 14’de sabit tutma kararı Merkez Bankası’nın kendi kararı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı mı?

Peki bu durumda 'faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi nereye gitti? Erdoğan’ın faiz konusunda işaret ettiği orada dediği “nass”a ne oldu? Faizin indirilmesine de faizin sabit tutulmasına da karar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Çünkü artık Merkez Bankası bağımsız değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte artık Merkez Bankası Cumhurbaşkanı’na bağlı bir kurum haline geldi, bağımsızlığını yitirdi.

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikaları Kurulu’nun üyeleri Sayın Erdoğan’ın hilafına bir karar verdiklerinde, “laf dinlemediklerinde” başlarına geleceği biliyorlar. Asıl mesele bu. İktidarın yanlışlarına itiraz edecek bir devlet kurumu kalmadı. İktidarın popülist politikalarına, önerilerine, projelerine itiraz edecek bürokratik kurumlar artık hafızalarda sadece."