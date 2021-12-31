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Ekonomi

Karar yazarı Elif Çakır: Bakan Nebati'nin anlattıklarına bakılırsa Erdoğan’ın 'yeni ekonomi modelini' o da herkes gibi o akşam öğrenmiş olmalı

"Eğer Nureddin Nebati bakan olsaydı inisiyatif sahibi olarak Maliye ve Hazine’nin alanına giren konularda politika belirleme yetkisi olurdu"

31 Aralık 2021 09:09

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir televizyon programında söylediği "Cumhurbaşkanımızın kürsüye gelip çıkışından hissediyorsunuz olacakları. Bir şeyler oluyor. Bir özgüvenle gelmiş, İnanmış, ‘Buldum, buldum, faiz artırılmadan bu işlerin olacağını buldum’ diyen bir edayla geliyorsözlerini değerlendirdi. Çakır "Maliye Bakanının anlattıklarına bakılırsa Sayın Erdoğan’ın 'yeni ekonomi modelini' o da herkes gibi o akşam öğrenmiş olmalı. Bir şaşkınlık var" dedi. 

Söz konusu kararın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın sonrasında açıklandığını hatırlatan Çakır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'de eleştirdi. Çakır şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 'kabine' yok CB sistemi 'tek kişilik bir hükümet', bu sistemde 'bakan' yok, Cumhurbaşkanı var ve Cumhurbaşkanı’nın 'siyasi teknisyenleri' var.

Eğer Nureddin Nebati bakan olsaydı inisiyatif sahibi olarak Maliye ve Hazine’nin alanına giren konularda politika belirleme yetkisi olurdu. Strateji ve hedefleri belirler, gerekli planlamaları ve düzenlemeleri, koordinasyonları yapma yetkisine sahip olurdu.

Şimdi bütün bunları yapma yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Eğer gerekli görürse ayrıntılarını paylaşır. İhtiyaç hissederse Hazine ve Maliye’den çalışma ister.

Durum bundan ibaret.

Orada kurumlar yok, diyen Bakan Nebati haklı. Kurumlar yok. Çöktü çünkü."

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