Karar yazarı Elif Çakır, AKP'li Meclis Üyesi'ni örnek gösterdi: Bunları gören kim dindar olmak ister; dinden, dindarlıktan soğumaz mı?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, "Komşusu intihar edene kadar haberi olmayan Müslüman, intihar ederken videosunun çekip paylaşıyor. Bunun üzerinden de hükümete havlıyor!" diyen Malatya AKP Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Leyla Keleş'i örnek göstererek, "Bunları gören kim dindar olmak ister? Dinden diyanetten, dindarlıktan soğumaz mı?" dedi.

Çakır, "19 yıldır aralıksız olarak ülkemizi dindar insanlardan oluşan kadrolar yönetiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta 'dindar gençler yetiştirmeliyiz' diye konuşuyor. İktidar siyasetçileri ne zaman konuşsalar ahlakın, erdemli olmanın, adaletli davranmanın öneminden, faziletinden bahsediyorlar. Ama ortada başka bir gerçek var, deizm ülkemizde tarihimizde hiç olmadığı kadar artmış durumda" dedi.

Çakır, şöyle devam etti:

"Deizmin artmasının bütün sorumluluğunu iktidara yıkmak elbette hakkaniyetli olmaz. Deizme, ateizme kayışta özel sebeplerde vardır. Ancak 19 yıllık AK Parti iktidarında tam tersi olması gerekirken deizmin bu kadar artmasının sebepleri üzerine düşünülmesi gerekiyor.

Bir örnek vereyim. Hafta sonu ülkemizde geçim sorunları nedeniyle 7 vatandaşımız intihar etti. Bunun vahim olmadığını kim söyleyebilir? Hele ki '19 yıldır yönettiğimiz bir ülkede açım diyen bir vatandaşımızın canına kıyması bizim adımıza utanç vericidir' demesi gereken AK Parti Meclis Üyesi Leyla Keleş 'İntiharların sorumlusu iktidardır' tepkisi gösterenlerin 'havladıklarını' söylüyor! Bunu söyleyen bir kadın, üstelik dindar birisi!

Belediyede meclis üyesi ama kendisini sorumlu hissetmiyor? Vicdanı sızlamıyor? Yüreği yanmıyor? Eve ekmek götürememek ne demektir, diyerek gereğini yapmıyor? Mahcup da hissetmiyor kendini! Gayet özgüvenli bir şekilde çıkıyor ve 'havlıyorlar' diyor! Diyebiliyor bunu.

Bunları gören kim dindar olmak ister? Dinden diyanetten, dindarlıktan soğumaz mı?

Sahi bugün AK Parti denildiğinde akla neler geliyor?"

Yazının tamamı için tıklayın.