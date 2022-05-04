Karar yazarı Demir: Türkiye ekonomisi hikayedeki ağustos böceğinden bile daha zor bir durumda

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3'ü aştığını ve bugün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 50 baz puanlık faiz artışının beklendiğini hatırlatarak, dünyada paranın yönünün ABD'ye çevrileceği konusunda uyarıda bulundu. Demir "Türkiye ekonomisi hikayedeki ağustos böceğinden bile daha zor bir durumda" diye yazdı.

Türkiye'de hali hazırda doların yüksek olduğunu belirten Demir, bu anlamda tek güç kaynağının politika kredibilitesi olduğuna vurgu yaparak "Merkez Bankası’nın bağımsızlığının artık tartışma konusu dahi olmadığı, enflasyonun dolu dizgin yükseldiği bir dönemde sadece 'her şey yoluna girecek' açıklamaları yapan bir ekonomi yönetiminde bu kredibilite olabilir mi?" diye sordu.

Demir, ABD'nin yüzde 3 faiz verdiği bir dönemde Türkiye gibi döviz ihtiyacı olan ve enflasyonun yüksek seyrettiği bir ülkede çok daha yüksek faiz verilmesi gerekeceğini ve yüzde 20'lerde olan Hazine'nin borçlanma faizinin daha da yükseleceğini belirterek şöyle yazdı:

"Özellikle hükümetin düşük faiz ile yatırımları arttırma amacı zaten halihazırda bile işlemiyordu ki önümüzdeki dönem maalesef daha da işlevsiz hale gelecek. Bir de döviz rezervleri var ki oraya hiç girmeyeyim isterseniz.

Zaten uzunca bir süredir negatif döviz rezervine sahip bir Merkez Bankamız var. Günübirlik işlemlerle durumu kotarmaya çalışıyorlar. Ve şimdi o günübirlik işlemler de eğer devam ederse maliyeti çok daha yüksek olacak.

Velhasıl bugün FED’in beklenen 50 baz puan faiz artışı ve parasal sıkılaşma önlemleri ile birlikte tüm dünyada başlayacak olan zorlu bir dönem var. Ve Türkiye ekonomisi hikayedeki ağustos böceğinden bile daha zor bir durumda.

Kış geldi ve elinde hiçbir şey olmadığı gibi bir de borçlu!"

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