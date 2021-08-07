Karar yazarı Demir: Erdoğan, geçici bir ekonomik rahatlama yaratıp önümüzdeki yılın ilk yarısında erken seçim amaçlıyor olabilir

Karar yazarı Oğuz Demir, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayına ilişkin olarak "Enflasyon noktasında da Ağustos’u geride bıraktığımızda düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Bunu da özellikle buradan sinyalini belli bir yerlere vermiş oluyorum" sözlerini değerlendirdi.

Demir, Erdoğan'ın konuşmasındaki söz konusu sinyalin parti teşkilatlarına yönelik olabileceğini ifade ederek köşesinde şöyle yazdı:

"Bence sinyalin gittiği belirli bir yerler parti teşkilatları da olabilir.

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB’yi faiz indirimine zorlayarak geçici bir ekonomik rahatlamanın peşinde olabilir. Bu geçici rahatlamayı da önümüzdeki yılın ilk yarısında bir erken seçim kararı ile lehine çevirmeyi amaçlıyor olabilir.

Çok istediği erken faiz indirimlerinin kısa bir süre sonra ekonomide çok daha büyük sorunlar yaratacağını biliyor. Hal böyle olunca bu faiz indirim ortamının yaratacağı ucuz krediye ve artan tüketime dayalı yalancı ve geçici iyileşmeyi kullanmayı istiyor olabilir mi?

Diyeceksiniz ki işlerin ters gittiği bir dönemde böyle bir yola sapıp erken bir seçime gitmeyi ister mi?

Evet kendisi de sürekli seçimin 2023 Haziran’ında olacağını ifade ediyor. Ancak ekonomide ve son dönemde sorun yaşanan birçok alanda (salgın, yangın vs.) istenen sonuçları elde edemediğini de unutmayalım.

Nitekim benim kanaatim ekonomide yaşadığımız krizden çıkmak ve kalıcı bir düzelme sağlamak için mevcut gidişat ile 2023 Haziran’ından çok daha uzun bir vadeye ihtiyaç var! Dolayısıyla bu saatten sonra seçimin normal zamanının beklenmesi, AK Parti’nin durumu toparlamasından ziyade daha fazla oy kaybetmesine neden olacak gibi görünüyor.

Geçici bir ekonomik iyileşme yaratıp, üzerine bir seçime gitmek siyaseten daha az kayıp yaratabilecek bir strateji olabilir.

Dolayısıyla sinyali verdiği belli yerler, TÜİK ve TCMB kadar AK Parti teşkilatları da olabilir."

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