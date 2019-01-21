Karar yazarı: Demek ki insan hakları örgütleri o gün Leyla Hanım'ı savunurken abesle iştigal ediyorlarmış

Eski AKP Bursa Milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Türkiye’de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir" diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın 28 Şubat'ta mağduriyet yaşayanlardan biri olduğunu söyledi. "Ama ne yazık ki o Leyla Şahin bugün bize, tıpkı geçmiş Türkiye’de olduğu gibi gücü simgeleyen ‘devletli’ bir edayla" konuştuğunu ifade eden Ocaktan, Şahin'in bu sözlerini okuduğunda Türkiye’deki dindarlık anlayışının sorgulanması gerektiği yönündeki kanaatinin daha da güçlendiğini ifade etti.

Dindarların geçmişte yaşadıkları acıları çabuk unuttuğunu ve bugün küçücük de olsa empati yapma gereğini bile duymadıklarını ifade eden Ocak'tan "Oysa özgürlükler ve insan hakları konusunda en çok duyarlı olması gerekenler dindarlardır. Çünkü hem unutmamaları gereken bir mağduriyet geçmişleri var, hem de dinin hak-hukuk ve özgürlük konusunda kendilerine yüklediği büyük bir sorumluluk var" diye yazdı.

Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporlar yayınlayan Uluslararası Af Örgütü, Mazlum-Der ve İHD gibi kuruluşlarının geçmişte Şahin'in yanında yer aldığını belirten Ocaktan, "Demek ki insan hakları örgütleri o gün Leyla Hanım’ı savunurken abesle iştigal ediyorlarmış" dedi.

-----------------------------------------------------------------------------

Mehmet Ocaktan'ın Karar gazetesinde "Dindarlık anlayışımızı sorgulamalıyız" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz