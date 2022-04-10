Karar yazarı Cömert: Türkiye’de sözü geçen, hayli muktedir bir zümre kazık gibi mollalar yetiştirilmesini istiyor

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, "Türkiye’de sözü geçen, hayli muktedir bir zümre kelam bilmeyen, felsefe bilmeyen, musiki bilmeyen, duygulanmayan, kazık gibi mollalar yetiştirilmesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Cömert yazısında, "Kafa sallamayı, yağ kullanmayı, sürmeyi, reverans yapmayı diye ilave edelim mi? Bu son cümleyi yazarken utandım. Böyle olmamalıydı. Oldu maalesef. Üniversitelerde kafasını kaldırıp dini musikiyi yoldan çıkaracak, çıldırtacak coşkun bir ortam yok. Piyasa da kurak. İhvan’ın, el-Fetih’in ve İran’ın devrimci marşları kulaklarımızın pasını siliyordu taa eskiden. Hepsi güzeldi de… İran’ınkiler daha mütekamil işlerdi. Sağlam marşlardı." ifadesini kullandı.