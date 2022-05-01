Karar yazarı Cömert'ten fitre miktarına tepki: Diyanet sanki alacak olandan çok verecek olanı düşünmüş

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, Diyanet İşleri tarafından belirlenen 40 liralık fitre parasının az olduğunu ifade ederek "Sanki alacak olandan çok verecek olanı düşünmüş. Yoksulları düşünse daha iyiydi" dedi.

Diyanet'in tespitini "TÜİK"e benzeten Cömert şöyle yazdı:

"40 lira bir gün yeter mi bir kişiye? Enflasyon var, Merkez Bankası bile enflasyon tahminini ikiyle çarptı. Bari kur korumalı yapsaydı!

Eski kitaplarda 3333 gram kuru üzüm, hurma, arpa diye yazmışlar. Yani imkânı olan bin lira bile fitre verir. Fakat bizim kültürümüzde ‘zekât keçisi’ diye bir laf var. Zekât için seçilen cılız, çelimsiz keçiler…

Bu lafı üreten hangi damarımızsa, o damarımızla ucuza kaçabiliyoruz. 40 lira o damardan geliyor."

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