Karar yazarı Cömert: Faizin yükseltilmesi gerektiğini biliyorlardı, Naci Ağbal’a yükselttirdiler, vebali onun boynuna dediler

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Şunu düşünmek aşırıya kaçmak mıdır? Faizin yükseltilmesi gerektiğini biliyorlardı, Ağbal’a yükselttirdiler, vebali onun boynuna dediler. Yeteri kadar yükseltince değiştirdiler." yorumunu yaptı.

Cömert yazısında, "Berat Albayrak’ın görevden affedilmesine yakın Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Ağbal müteakip para politikası kurulu toplantısında faizi 2 puan yükseltti. Piyasalar Ağbal’ın uygulamasını beğendi ve döviz düştü. Aslında, dövizin düşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hoşuna gitti ve hem bakan Lütfü Elvan, hem Ağbal hakkında olumlu ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki ve dövizdeki yükselişin yüksek faizden kaynaklandığı şeklindeki teorisinden vaz mı geçmişti? Hayır, vaz geçmemiş. Vaz geçmediğini ara sıra söylüyor. İyi de Naci Ağbal bunu bile bile nasıl faizi yükseltti? Bir defa yükselttiği yetmedi, geçen hafta bir daha yükseltti. Hem de piyasalar 1 puan beklerken, 2 puan birden. Bunu da beğendi piyasalar. Hatta muhalefet Cumhurbaşkanı’na sormaya başladı. Hani faiz enflasyonun hem anası hem babasıydı? Ardından, gece yarısı bir kararname. Hoop, Naci Ağbal Merkez Bankası’nın kapısının önünde. Faizi yükselterek damarına mı basmıştı Ağbal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın? İyi de Cumhurbaşkanı, görüşmüyor mu Naci Ağbal’la? Yoksa görüştüler de Ağbal Cumhurbaşkanı’nı dinlemeyip bildiğini mi okudu? Mümkün değil. Bu kadarını yapmaz." düşüncesini dile getirdi.

Cömert şu ifadeleri kullandı:

"Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığını görünce affını ister. Şunu düşünmek aşırıya kaçmak mıdır? Faizin yükseltilmesi gerektiğini biliyorlardı, Ağbal’a yükselttirdiler, vebali onun boynuna dediler. Yeteri kadar yükseltince değiştirdiler. Bu, aşırıya kaçmak değildir, düpedüz saçmalıktır! Ya da başka bir mekanizma çalıştı. Bir tür adam yeme mekanizması. Berat Albayrak affedildi affedileli ekonomi yönetiminin altını oymaya çalışan acayip makina."