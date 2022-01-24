Karar yazarı Cömert: Devlet, 40-50 sene sonra tevile müsait bir şarkı sözüne odaklanarak Sezen Aksu’ya kafayı taktı

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017 yılında yayımlanan "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterilmesine ilişkin olarak, "Devlet, 40-50 sene sonra tevile müsait bir şarkı sözüne odaklanarak Sezen Aksu’ya kafayı taktı. Şarkı da yeni değil 4-5 sene önce çıkmış piyasaya. Bir hafta önce böyle bir derdimiz yoktu, bir anda dert sahibi olduk. Demek şimdi münasip görüldü." yorumunu yaptı.

Cömert yazısında, "Müzisyenlerin arasında en ziyade zirvede kalan, en çok iz bırakan kimdir diye sorarsanız… Bilhassa son 40-50 yıl için. Renklerle zevkler tartışılmaz. Herkesin ‘bir numara’sı ayrı olabilir. Benim cevabım Sezen Aksu’dur. Şiirleri memleketimizin şiir ortalamasının üstündedir. Şiir kitabına “Eksik Şiir” adını vermesini şu günlerin rüzgarına kapılarak bir küçümseme olarak görmek münasebetsizlik olur. Yaptığı müzikle herkesin hayatına az çok dokunmuştur, şu anda ona saldıranlar dahil. Doğru yaptığı da olmuştur, yanlış yaptığı da." düşüncesini dile getirdi.

Cömert şu ifadeleri kullandı:

"Devlet, 40-50 sene sonra tevile müsait bir şarkı sözüne odaklanarak Sezen Aksu’ya kafayı taktı. Şarkı da yeni değil 4-5 sene önce çıkmış piyasaya. Bir hafta önce böyle bir derdimiz yoktu, bir anda dert sahibi olduk. Demek şimdi münasip görüldü. Devlet, cemiyetin şarkılar, türküler üzerinden kutuplaşmasında fayda mı mülahaza ediyor? Ne kadar kutuplaşırsak o kadar iyi midir? Ali menfaatlerimiz, hikmet-i hükümet, bunu mu gerektiriyor? Öyleyse maksat hasıl olmuştur. Güle güle kullanın. Ben, bunda hikmet görecek bir zihin yapısına sahip olmak istemiyorum."