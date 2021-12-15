Karar yazarı Cömert: Bugün idrak ettiğimiz ekonomik krizin çözümü acı reçetedir

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert, Türkiye'nin ekonomik krizden çıkışı için acı reçete uygulaması gerektiğini ifade etti. Cömert Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizlerinden acı reçetelerle çıktığını ifade etti.

"Teknik ayrıntılara girmeden söylersek, iki krizi de siyaset dilinde ‘acı reçete’ dediğimiz türden tedbirlerle atlattık." diyen Cömert yazısında şöyle dedi:

"Ağırlaştırılmış vergiler. Zamlar. Sıkı para politikası. Ücretlerde daralma. Bankacılık ve finans sistemine disiplin getiren reformlar.

Tasarruf da derdim ama bizim adamlar tasarrufu beceremiyor. Keyiflerine saltanatlarına dokundurtmuyorlar. Sana tasarruf yaptırmaya çalışıyorlar, domatesi az ye, armudu say da ye falan filan.

Özetlersek, krizin faturasını vatandaşa ödetmeye matuf düzenlemeler.

Sen vatandaşa fatura ödetirsin, sonra da vatandaş sana fatura ödetir.

Nitekim ödetti vatandaş.

İlk seçimde ekonomik krizin bütün siyasi mesullerini tasfiye etti.

Bugün idrak ettiğimiz ekonomik krizin çözümü -kimse telaffuz etmek istemiyor ama- acı reçetedir."