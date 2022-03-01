Karar yazarı Çalıkuşu: Evren’in 12 Eylül rejimi, Erdoğan’ın baskıcı rejimi gitmekte; Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet demokrasiyle kavuşmasını hazırlanmakta

Karar yazarı avukat Figen Çalıkuşu, 6 muhalefet partisinin imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne ilişkin olarak, "Nihayet Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti muasır medeniyet düzeyine taşıyarak demokratikleştirecek ciddi bir siyasi irade çıktı. Ve bunu ilk kez devlet değil, milletin çoğunluğunu temsil eden 6 parti iradesi gerçekleştirecek" dedi.

"Bu irade kutuplaştırılarak, ayrıştırılarak, düşmanlaştırılarak yönetilmek istenen Türkiye gerçeğinden 'biz' olma anlayışı ile kucaklayarak, kapsayarak, helalleşerek geliyor" diyen Çalıkuşu şu ifadeleri kullandı:

"En fazla alkışı hukuk kırımına ödenen mağdurlara tazminatları Anayasa’yı ve yasaları yok sayan hâkim ve savcıların ceplerinden ödeneceği beyanı aldı. Ancak yanımdaki konuk 'keşke mutabakatı okuyan genel başkan yardımcılarının hepsi erkek olmasaydı' dedi. Doğrusu eleştirisini ben de çok haklı buldum. Alkış sıralamasında 'seçimle gelenin seçimle gitmesinin güvence altıma alınması' ve 'kayyum uygulamasına son verilmesi' beyanları geldi.

"Evren’in 12 Eylül rejimi, Erdoğan’ın baskıcı rejimi gitmekte… Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ise demokrasiyle gecikmiş olan kavuşmasını hazırlanmakta… Bundan böyle Ankara siyasal iradesi yol aldıkça 28 Şubat post modern darbenin yıl dönümü olarak değil, demokratik cumhuriyetin harcının karıldığı gün olarak anılacak."

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