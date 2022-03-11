Karar yazarı Çalıkuşu: Artık muhalefet bloğu, kendilerine AK Parti’nin giydirdiği gömleği yırtıp atmalı

Karar yazarı Figen Çalıkuşu, "Siyaset, ırkı, dini ve mezhepleri sömüre sömüre oy avcılığı yapmayı refleks haline getirdiği için 'insan' unutuldu. Siyasal İslam’ın din istismarı üzerinden iktidarda kalmak için sergilediği siyasal ucuzluklar ve çirkinlikler 'insanı' güçlü biçimde hatırlattı. Herkese çok samimi bir şekilde hatırlattığını söylemek kolay olmasa da… Siyasete 'ırk, din ve mezhep' üzerinden bakmaya çalışan muhalefet unsurları doğrudan siyasal iktidarın tuzağına düşüyor. Seçimi de tehlikeye sokuyor. Yeniye, huzura, refaha susamış olan çoğunluğun talebini de okuyamamış oluyor" dedi.

Çalıkuşu, yazısında "Ülke insanı milli beka, yerli ve milli irade gibi elverişli kutsallarla dokunmuş bu boğan, sıkan, tüketen gömleği yırtıp çıkaralı çok oldu. AK Parti’yi bir azınlık partisi yaptı. Artık muhalefet bloğu da hep birlikte kendilerine AK Parti’nin giydirdiği gömleği yırtıp atmalı" düşüncesini dile getirdi.

Çalıkuşu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin de şunları yazdı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP ve toplum açısından çok anlamlı olan ziyareti 'demokrat' olmayı beceremeyen siyaset unsurları tarafından çelmelenmeye çalışılacaktır. Beyhude çaba… Kılıçdaroğlu siyaseten yanlış bir okuma yapmış olsa, on bir büyük belediye bugün muhalefet yönetiminde olmazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti yakılan meşaleler, çarpıcı karşılama konvoyları, çekilen zılgıtlar, Dengbêjler, yeni katılımlarla amacına ulaşan çok coşkulu ve görkemli, çok isabetli ve doğru bir siyasal adım oldu. Kılıçdaroğlu’nun 'ben sizin dertlerinize talibim' cümlesi beni çok etkiledi, Geziden yansıyanlar, bölge halkının da bu mesajı fazlasıyla aldığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun helalleşme gezisine çelme takmak isteyen var ise ülke insanına baksın, insanı görsün yeter. Baktığı o yerde gerçeği ve 'geliyor gelmekte olanı' görecek."