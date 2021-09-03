Karar yazarı Çalıkuşu: 15 Temmuz Yargısı ve mağdurları, bu dönemin en yakıcı gerçeklerinden ama konuşulmuyor, yazılmıyor

Karar gazetesi yazarı avukat Figen Çalıkuşu, "15 Temmuz Yargısı ve mağdurları, bu dönemin en yakıcı gerçeklerinden ama 15 Temmuz Yargısı konuşulmuyor, yazılmıyor. İktidarın baskı ve algı jargonu ile yarattığı 'bize ne derler' korkusundan, mağduriyet değil kimlik ile meşgul olunuyor maalesef." görüşünü savundu.

Çalıkuşu yazısında, "Komutanının 'benim rastgele seçtiğim kişidir, ben kefilim' dediği, emir komuta ile hareket eden asker ağırlaştırılmış müebbet cezası alıyor ama komutan hâlâ görevinin başında. Asıl beni delip geçen, düğününe yirmi gün varken tutuklanan gencin “bir de müddetnameye ölünceye kadar yazmışlar, süre yok bizde, sayacak gün de yok, önce Allah’a sonra size güveniyorum” cümleleri oluyor. Yargılama sonrası, infaz aşaması da ayrı bir hukuksal zulüm gibi maalesef. Cezasını çekenler için yeni bir eşitsizlik ve adaletsizlik süreci, denetimli serbestlik ve şartlı salıverme aşamasında devreye giriyor zira. 15 Temmuz Yargısı ardında ağır bir enkaz, ağır bir hukuk kırımı bırakarak yürüyor. Daha önce de yazmıştım; masumlar için hukuk ve adalet karlı bir günde uzaktan ışıkları görünen sıcak bir yuva gibidir. Bu eve bir gün mutlaka ulaşılır..." ifadesini kullandı.