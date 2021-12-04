Karar yazarı Çakır: Rövanş duygusu ülkemizi hasta etti, Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğunda yalnız bırakılmamalı

Karar yazarı Elif Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır” diyerek helalleşme yolculuğuna çıkmasını hatırlatarak, "Rövanş duygusu ülkemizi hasta etti, çıkmaz sokağa soktu hepimizi. Kafamızı çarpıyoruz, bedenlerimizi çarpıyoruz, kolumuz kanadımız kanıyor ama çıkmaz sokakta olduğumuzu fark edemiyoruz bir türlü" dedi.

Çakır, "Ülkemizi iyileştirecek olan helalleşme. Bu yolculuğa ülkemizin bütün siyasetçilerimizin çıkması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nu bu helalleşme yolculuğunda yalnız bırakmamaları gerekiyor. Helalleşme ülkemiz için büyük bir şifa olacak. Geçmişimizi değiştiremeyiz ama geleceğimizi kurtarabiliriz" düşüncesini dile getirdi.

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