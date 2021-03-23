Karar yazarı Çakır: Naci Ağbal, faiz artırdığı için görevden alınmış olamaz

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, "Naci Ağbal AK Parti dışından bir isim değildi, partili bir isim. Erdoğan’ın sözünün dışında adım atacak, atabilecek bir isim değil. Yine de akıl yürütüyorum, yani faiz artırdığı için görevden alınmış olamaz. Çünkü değil iki puan faiz artırması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi olmadan yarım puanlık bir faiz bile artıramaz Sayın Ağbal…" görüşünü savundu.

Çakır yazısında, "Peki niye alındı o zaman? Naci Ağbal neden görevden alındı sorusunun mantıklı bir cevabı yok. Mantıklı tek bir cevabı var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade buyurduğu gibi CB sisteminin Cumhurbaşkanı’na TCMB başkanını görevden alma yetkisini vermiş olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarlarından Mehmet Uçum bu sistemi 'tek kişilik hükümet sistemi' olarak tanımlamıştı: 'İstediği kararı istediği gibi verebilen tek kişilik hükümet. Bu sistemde bakanlar, kurullar gibi unsurlar bir gecede gidebilir. Cumhurbaşkanı tek başına karar verebilecek.' (19 Temmuz 2018) Yani tek kişilik hükümet sistemi olunca işte böyle oluyor. Çünkü cumhurbaşkanının istediğini bir gecede görevden alma yetkisi var. Bunun başka bir cevabı yok. Böyle olunca kurumlar, kurallar tek kişinin tavırlarına, duygularına göre şekil alıyor. Sayın Erdoğan’ın Sayın Ağbal’ı görevden alması için mantıklı hiçbir nedeni olmayabilir. Gerçekten de çok basit bir sebep olabilir. O an için Sayın Ağbal’a kızmıştır ve görevden almıştır. Bütün yetkiler tek elde toplanmamış olsaydı, kurumlar, kurallar tek kişinin tavırlarına, duygularına göre şekillenmezdi." düşüncesini dile getirdi.