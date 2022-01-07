Karar yazarı Çakır: Madem ki 'faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi doğruydu, düşen faizlerin enflasyona olumlu yansıması gerekmiyor muydu?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözlerine ilişkin olarak Merkez Bankası'nın 500 baz puan faiz indirimine işaret ederek "Madem ki Sayın Erdoğan’ın 'faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi doğruydu. Düşen faizlerin enflasyona olumlu yansımalarını görmemiz gerekmiyor muydu?" diye sordu.

"4 aydan bahsediyoruz. Merkez Bankası 4 aydır istikrarlı bir şekilde faizi düşürüyor. Niye enflasyona gram olumlu yansıması olmadı?" diyen Çakır şöyle devam etti:

"Ekonomide uygulanan herhangi bir politikanın başarılı olup olmadığına kim karar verir?

Politikayı tasarlayan ve uygulamaya koyanlar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'bu politika başarılı olmuştur' demesi o politikanın başarılı olduğunu gösterir mi?"

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