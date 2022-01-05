Karar yazarı Çakır: Evine ekmek götürmekte zorlanan halkın gözlerinin içine baka baka 'üzgünüz' diyebilmek!

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, yüzde 36,1'lik 2021 enflasyonunu değerlendirdiği yazısında Türkiye'nin AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından çok daha kötü bir durumda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon oranını telaffuz etmeden "Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz" sözüne ilişkin olarak ise Çakır "Evine ekmek götürmekte zorlanan halkın gözlerinin içine baka baka 'üzgünüz' demek, 'üzgünüz' diyebilmek!" dedi.

Çakır, Erdoğan'ın ifadelerine karşı köşesinde şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan 'bu durum' derken neyi kastediyorsunuz, daha net açıklamanız mümkün mü?

Çünkü halkınızın karşılaştığı durum çok korkunç, çok vahim. Sizin ifadelerinizle halkınız 'enflasyon canavarı'yla karşı karşıya geldi.

Hadi söyleyin 'enflasyon canavarı' deyin, enflasyon canavarının ne olduğunu anlatın, enflasyonun canavara dönüşmesinin sebeplerini anlatın, “karşılıksız basılan paralar” deyin, “cayır cayır karşılıksız basılan paraların neticesidir enflasyon” deyin, “enflasyonu azdırmak hırsızlıktır, devletin halkın cebinden çaldığı paralardır” deyin, “enflasyonu hortlatmak halkımızın hortumlanmasıdır” deyin, 'bu durum' diyerek geçiştirmeyin.

Vatandaşlarınızı enflasyon canavarıyla karşılaşmasından sadece üzgünüz müsünüz?

Bu mudur yani?

Üzgün olmak!"

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