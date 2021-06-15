Karar yazarı Çakır: Erdoğan’ın takdimini yazdığı, THY ve Ziraat Bankası’na katkılarından dolayı teşekkür edilen “Zirvedeki Karadenizliler” kitabından Sedat Peker’e 3 sayfa ayrılmış

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimini yazdığı, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası'na katkılarından dolayı teşekkür edilen 193 ismin yer aldığı Mahir Gülseçgin'in yazdığı “Zirvedeki Karadenizliler” kitabında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e üç sayfa ayrıldığına dikkat çekti.

447 sayfalık kitabın piyasa satışının olmadığını ve 500 kişiye özel basıldığını belirten Çakır yazısında, “Kitabın arka sayfasında Türk Havayolları ve Ziraat Bankası’na katkılarından dolayı teşekkür edilmiş. Karadenizli iş adamlarının aynı zamanda kitabın sponsorları oldukları anlaşılıyor. İş adamları 'ana sponsorlar' ve 'sponsorlar' olarak iki gruba ayrılmış. Kitabın 24 ana sponsoru, 25 sponsoru var. Güriş Holding İdris Yamantürk, Nurol İnşaat Nurettin Çarmıklı, Tekfen Holding Nihat Gökyiğit, ERG İnşaat Vural Erbilgin (Bu isim Milli Piyango’nun 10 yıllığına işletmek için açılan ihaleye teklif vermesiyle gündeme gelmişti) MNG Holding Mehmet Nazif Günal, Cengiz Holding Mehmet Cengiz, Metro Turizm Galip Öztürk, Kalyon Holding Cemal Kalyoncu, Doğan Holding, Aydın Doğan, 34. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A101 Market ve Memorial Sağlık Grubu Turgut Aydın… Ve Sedat Peker. Peker’e kitapta Karadenizli iş adamı olarak 3 sayfa yer ayrılmış. Yani geniş yer ayrılan iş adamları arasında. Emekli korgeneral Köksal Karabay, MHP Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ankara Valisi Vasip Şahin, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, AK Parti Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin. (Kitapta yer aldıkları şekliyle yazdım)" ifadesini kullandı.

Çakır, Gülseçgin'in kitapta yer alan isimlerle hikâyelerini kendilerinden dinleyerek yazdığını söylediğini de yazısına ekledi.