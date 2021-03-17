Karar yazarı Çakır: Ekonomide yaşanan kaynak sıkıntısını çözmek için evinde 10 altın bileziği olanlardan iki bileziğini vermeleri mi istenecek?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, "Dün kamuoyuna hükümetin ekonomide sürpriz bir yönetmelik taslağı sızdı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre her kuyumcudan 500’er gram altın toplanacakmış! Ülkemizdeki her kuyumcu kamu bankalarına 500 gram altın yatıracakmış! Ekonomide yaşanan kaynak sıkıntısını çözmek için evinde 10 altın bileziği olanlardan iki bileziğini vermeleri mi istenecek?" düşüncesini dile getirdi.

Çakır yazısında, "Ülkenin ekonomisini uçuracağı söylenen hükümet sisteminde olması gereken böylesi bir ekonomik krizde hükümetin kuyumculara 500 gram altın vermesi değil midir? Bir sonraki aşamada ne olacak? Sıra da ne var? Ekonomide yaşanan kaynak sıkıntısını çözmek için evinde 10 altın bileziği olanlardan iki bileziğini vermeleri mi istenecek? Bir tek bana mı tuhaf geliyor bütün bunlar? Türkiye’nin ekonomisini uçuracağını vaat ettikleri hükümet sisteminde ülkenin ekonomisi uçuyor ama uçuruma doğru… Mesela salgında bütün dünya devletleri vatandaşlarına yardım yapmak için İBAN numaralarını isterken, bu hükümet sisteminde bizim hükümet yetkilileri vatandaşlarına İBAN numarası verdi ki devlete bağış yapsınlar diye! Yine ekonomik istikrarı sağlayacak dedikleri bu hükümet sisteminde ekonomideki açığı kapatmak için çözüm olarak 'kuyumcular 500 gram altın' versinler önerisini çıkarttılar! Aslında ekonomik krizden çıkmak kolay, yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi de kolay. AK Parti hükümeti ülkede hukuka dönmeye karar verecek. Kolay ama AK Parti için zor tabii ki!" ifadesini kullandı.