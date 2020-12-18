Karar yazarı Çakır: Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP sık sık AK Parti’den birilerini hedef alıyor, had bildiriyor

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, "Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP sık sık AK Parti’den birilerini hedef alıyor, had bildiriyor" görüşünü savundu.

Çakır yazısında, "Devlet Bahçeli’nin hedefine Arınç’tan sonra bu kez de Numan Kurtulmuş girdi. Bahçeli 'HDP’nin kapısına bir daha açılmamak üzere kilit vurulsun' çağrısına 'parti kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi' yanıtı veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u adını zikretmeye lüzum görmeden 'AK Parti içindeki bazı yöneticiler' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a havale etti ve sordu: 'Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? Diyorlar ki ‘Parti kapatmanın Türkiye’de olumlu bir sonucu görülmedi’. Mesele parti kapatmanın ötesindedir.' Öyle görünüyor ki AK Parti içinden kim hukuk, demokrasi, adalet derse MHP liderinin radarına girecek, hışmına uğrayacak!" düşüncesini dile getirdi.

Çakır, "Sizin de dikkatinizi çekiyor mu, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP sık sık AK Parti’den birilerini hedef alıyor, had bildiriyor, ayar veriyor, AK Parti de sürekli alttan alıyor. AK Parti’nin MHP’den herhangi bir siyasetçiyi hedefe aldığını gördünüz mü? İttifak ortaklığında AK Parti daima nezaketi koruyan, MHP’ye sürekli övgüler yapan, kıymet bilen, minnettarlık gösteren taraf! Şimdi bakalım ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli’nin gönlünü alan, Cumhur İttifakı’nın önemine, anlamına dair bir açıklama yapacak mı? Erdoğan, AK Parti iktidarının reformist dönemlerinde, siyasi partilerin kapatılmasını demokratik bulmadığı yönünde yaptığı açıklamalarıyla ters düşerek 'Sayın Bahçeli haklıdır, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır' diyecek mi? MHP her geçen gün AK Parti’yi daha da dar bir alana hapsediyor." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın