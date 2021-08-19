Karar yazarı Berkan: Yarın öbür gün önümüze şu denklem çıkacak: Taliban’ı tanı, Afganistan’da askeri üssü kap!

Karar yazarı İsmet Berkan, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığıyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerini hatırlatarak, Türkiye’nin Müslüman veya değil, bir işgal gücü olduğunu, kukla hükümetin asker ve polisinin eğitiminde rol aldığını, orada gidip laik okullar kurduğunu, kız çocukları eğittiğini ve hayata kazandırdığını Taliban neden unutsun? Tek sebep, şu kritik günlerde tek tek her ülkenin kendi meşruiyetlerini tanımasına ihtiyaç duymaları olabilir. Yani yarın öbür gün önümüze şu denklem çıkacak: Taliban’ı tanı, Afganistan’da askeri üssü kap!

Tayyip Erdoğan ve iktidarına haksızlık etmek istemem: Afganistan’da hâlâ çok sayıda Türk vatandaşının olduğunu anlıyorum, onların tahliyesi tamamlanana kadar askeri varlığın devam etmesi, sonrasında geri çekilmesi düşünülüyor olabilir. Ama bunu bugünden açıklamanın ne sakıncası var?" diye sordu.

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TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taliban’ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz" demedik, kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım