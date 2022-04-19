Karar yazarı Berkan: Vatandaş öyle bir dibe vuruştan geliyor ki, hala gelir elde edebildiğine şükür ediyor

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, ekonomideki kötü gidişatın ilerleyen dönemlerde daha da artacağını ifade ederek "Ancak aynı konuya, yani ekonomik krizin varlığıyla ilgili tartışmaya siyaset cephesinden baktığımızda o kadar net yanıt veremiyoruz. Yani, ekonomik krizin varlığının Tayyip Erdoğan iktidarını kesinlikle sona erdireceğini söyleyemiyoruz." dedi.

Berkan "bunun sebepleri karmaşık ve anlatması da çok uzun" diyerek şunları kaydetti:

"Benim aklıma gelen ilk iki unsur şu:

1. Vatandaş öyle kötüsünden, 2021 Eylül-Aralık arası öyle bir dibe vuruştan ve ümitsizlikten geliyor ki, bugün eski hayat standardının çok gerisinde olsa bile hala bir gelir elde edebildiği için şükür ediyor.

2. Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna talip bir kişi veya bir program ortada olmadığı için zaten Erdoğan’ı değiştirecek bir tercihe ve kıyaslama imkanına sahip değil.

Bu iki unsur aynı anda hem iktidarın hem de muhalif kamuoyunun kafasını karıştırıyor."

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