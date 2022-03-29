Karar yazarı Berkan: Kamu maliyesi risk biriktiriyor, vatandaşı çok zor günler bekliyor

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, "Kamu maliyesi risk biriktiriyor vatandaşı çok zor günler bekliyor" başlıklı yazısında; bu yıl üretim ayağında artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki farkın sübvanse edilmesi, kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen tutarlar ve yap-işlet-devret projelerine verilecek garanti ödemelerinin Hazine'nin nakit açığını büyüteceğini yazdı.

Berkan söz konusu açığın para basarak ya da iç borçlanma yaparak kapatılabileceğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Şu anda bile inanılması zor bir TL bolluğu içinde yaşıyor ekonomi, o yüzden konut fiyatları almış başını gidiyor.

Hazine yoğun bir iç borçlanma programıyla piyasadan bu TL’yi emmeye kalkışamaz; çünkü hem artık yüzde 28 seviyelerine gelmiş olan Hazine faizleri çok artar hem de ekonomi bankalar ve şirketlerin zararlarının altında kalabilir.

O yüzden devlet aynı anda iki yolu birden kullanacaktır. Yani bir yandan Hazine borçlanması artacak, bir yandan da Merkez Bankası Hazine’yi finanse etmeye başlayacaktır.

İki yol da aynı kapıya çıkıyor: Daha yüksek enflasyon, daha yüksek dolar kuru…"

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