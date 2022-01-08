Karar yazarı Berkan: Devlet, elektrik faturasının bir bölümünü üstlenmeye devam ediyor, bundan sonra da zam da kaçınılmaz

Karar yazarı İsmet Berkan, elektriğe gelen zammın ardından yaptığı hesaplamaları paylaşarak, elektrik dağıtım şirketlerinin kredi borçları nedeniyle devletin hâlâ elektrik faturasının bir bölümünü üstlenmeye devam edeceğini, söylerken, zamların süreceğini söyledi.

Berkan, şu ifadeleri kullandı:

"Evimize kadar elektriği getiren dağıtım şirketlerinin hiçbiri devlet şirketi değil. Buraları işleten yatırımcılar çok ciddi fiyatlar ödeyerek bu imtiyazları satın aldılar, alırken de yabancı para cinsinden krediler kullandılar. Yani dağıtım şirketleri doğaları gereği kâr amacı güdüyorlar, borç ödemeye çalışıyorlar.

Kötü haberi tahmin ettiniz sanırım: Devlet, hâlâ elektrik faturasının bir bölümünü üstlenmeye (en az yüzde 20) devam ediyor. Bu ise sürdürülemez bir şey, yani elektriğe bundan sonra zam da kaçınılmaz. Nerede duracak bu zamlar?

Uzun dönemde Türkiye’de elektriğin satış fiyatı 15 Amerikan cent’i civarındadır. Yani, doların değeri hiç değişmese dahi bugünkü fiyata yüzde 100’e yakın bir zamma ulaşana kadar fiyatlar artacak. Ama yarın ama ertesi gün. Bizim ev için 107 kuruş olan fiyat 2 liranın üzerine çıkana kadar yani. Bundan kaçış yok."

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