Fatih Altaylı: Devlet ürettiği elektriğin dağıtım şirketlerine satış fiyatını düşürüyor, onlara indirim, bize ise bindirim!

Elektrik zammının, özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin dolar kredileri nedeniyle "batmaması" için yapıldığını savunan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Elektrik faturalarımız giderek kabarıyor. Siz de bunun elektrik üretiminden gelen bir artış olduğunu zannediyorsunuz. Ama kazın ayağı öyle değil. Hatta tam tersi. Son iki yıldır Devlet, yani Elektrik Üretim A.Ş.(EÜAŞ), dağıtım şirketlerine sattığı elektriğin fiyatını düşürüyor. Hayır yanlış okumuyorsunuz, devlet ürettiği elektriğin dağıtım şirketlerine satış fiyatını düşürüyor" dedi.

EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine elektriği kaç liradan sattığına ilişkin örnekleri paylaşan Altaylı şöyle devam etti:

"1 Ekim 2019'da elektriğin kwh fiyatı 34,86 kuruşa çıkmış.

1 Ocak 2020'de 27,56 kuruş olmuş.

1 Nisan 2020'de 22,83 kuruşmuş.

1 Ekim 2020'de 15,48 kuruş olmuş.

1 Ocak 2021’de 20,50 kuruşa çıkmış.

1 Nisan 2021’de 16,91 kuruşa düşmüş.

1 Ocak 2022’de 23,76 kuruşa çıkmış.

Tüm bu süreç boyunca sizin ödediğiniz faturalar hiç düştü mü? Hayır. Tam aksine sizin, bizim ödediğimiz faturalar her arttı. Niye? Çünkü uzun zamandır elektrik dağıtım şirketlerini kurtarma operasyonu sürüyor. Siz biz hepimiz ihale rekortmeni şirketleri kurtarmaya çalışıyoruz. Onlara indirim yapılıyor, bize ise bindirim. Yani artışların enerji maliyeti ile alakası yok. Bizim artışların nedeni dağıtım şirketlerinin finansman maliyeti. Müdebbir olmayan yatırımcının borcunu ödüyoruz."

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