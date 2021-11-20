Karar yazarı Berkan: Belli ki dinin emrettiği faiz yasağını faizin hiç olmaması olarak yorumlamıyor Cumhurbaşkanı

Karar yazarı İsmet Berkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faizi savunduğu konuşmasında dini referans göstermesiyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerine koymaya çalışın kendinizi. Her gün ve gün içinde de defalarca inancı ile karşısına çıkan sorunlar arasında tereddüt yaşıyor olmalı. Herhalde o da, inancıyla karşısına çıkan sorun arasında bir çelişki gördüğünde ya bir fıkıhçıya danışıyor ya da kendi bilgisine güveniyor ama her şart altında bir akıl yürütme devreye giriyor. Faizin dinen yasak olduğunu bu hafta yeniden hatırlattı Cumhurbaşkanı, dinin bu açık emri için “Ben ne oluyorum” diyerek kendi boynunun da kıldan ince olduğunu açıkça söyledi.

Söyledi ama devlet tarafından belirlenen faiz hala yüzde 15. Yani, teorik olarak siz bir banka olsanız Merkez Bankası’na gidip yüzde 15 faizle bir haftalık borç alabilirsiniz.

Belli ki dinin emrettiği faiz yasağını faizin hiç olmaması olarak yorumlamıyor Cumhurbaşkanı; o yüzden Merkez Bankası’nın ilan ettiği oran yüzde 0 değil. Peki o zaman neden yüzde 15 de, mesela 22-23 değil?

Depoda duran malın fiyatını arttırmak bir anlamda 'peşin faiz' uygulamak sayılır mı? Gelecekte ortaya çıkacak enflasyonu önlemek için peşinen faiz arttırmakla esnafın depodaki malının fiyatını arttırması neden birbirinden farklıdır? Acaba fıkıhçılar bu konularda ne düşünüyor?" ifadelerini kullandı.

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