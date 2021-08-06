Karar yazarı Beki: Twitter’dan yardım çağrısı paylaşmak, yangın bölgelerinde yol kesip kimlik soranlardan daha mı fazla devleti aciz gösterdi?

Karar yazarı Akif Beki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medyada, orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatmasını hatırlatarak, "Bana sorarsanız anlamsız bir kampanya ve metindi. Fakat Twitter’dan yardım çağrısı paylaşmak, yangın bölgelerinde yol kesip kimlik soranlardan daha mı fazla devleti aciz gösterdi, küçük düşürdü?" diye sordu.

Beki, şu ifadeleri kullandı:

"Alanya, Milas, Bodrum ve diğer yerlerden yol kesme haberleri gelmeye devam ediyor. Elde silah devriye atan gruplar, Aydın’da yabancı plakalı arabadakileri lince kalkıştı. Kundakçı avı sırasında, yanlış anlama kaynaklı ikinci linç vakası bu. Şikayetlere, canını zor kurtardığını söyleyenlere rağmen önü alınamıyor. Devletten rol çalanların dünyaya verdiği bu eşkıyalık pozları, devleti daha mı az aciz ve yetersiz gösterip küçük düşürüyor?

Sokaklarda kanun düzeni sağlanamıyormuş, can güvenliği kalmamış, başıbozukluk hakimmiş gibi göstermekte sorun yok mu? Yoksa kanun düzeninin gücü, sadece Twitter’a mı yetiyor? Sözlü suçlarla mücadelede göz açtırmayan kanun uygulayıcılar, fotoğraftaki gibi fiili suçların kaçına re’sen müdahale etti? Yol kesip kimlik soranlardan kaçı karakola, savcılığa çekildi? Gözaltı, tutuklama var mı?"

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