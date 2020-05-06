Karar yazarı Beki: 'Özdil’in villası' haberlerine yasak geldi mi bak, iktidar medyası neyi isterse üstüne gidiyor

Beki, "Eskiden yoktu böyle bir adet. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır, yalanlayan yalanlar ama kaçak yapı haberlerine erişim yasağı konmazdı. İddia sahiplerine ve haberi yapan gazetecilere soruşturma da açılmazdı. Hürriyet'in başındayken Ertuğrul Özkök'ün yazlığında kaçak yapı haberleri yapıldı. Yazlığının poster gibi fotoğrafı basıldı. Kaçak denilen iskelesi yıktırılana dek peşi bırakılmadı. Yine AK Parti dönemiydi. Özkök'ün peşine iktidar medyası takılmıştı. Fakat... Ne terör ve mafya tehdidi altındaki bir gazetecinin evini, adresini adeta hedef göstermekten kimseye terör soruşturması açıldı." ifadesini kullandı.
Beki, "Ne de 'Kaçak varsa suç duyurusunda bulunursun, haber yapmak da nedir, hem bu haber bayat, ayrıca iktidarın başarılarını anlatmaya ayrılacak ekran ve sayfaları bununla doldurmayı amaçlamaktadır' gerekçesiyle o yayınlara erişim yasağı getirildi. Yanlış hatırlamıyorsam RTÜK de, 'İktidarın başarılarını anlatmakla görevli ekranların gündem değiştirmesi, dikkat dağıtması, bir yazlıktaki kaçak yapı iddiasını konuşturarak devletle milletin başarılarını gölgelemesi kabul edilemez' diye hiçbir TV'yi cezalandırmadı. Vatan gazetesinin sahibiyken Zafer Mutlu'nun evinin balkon tadilatı da aynı radara yakalanmıştı. AK Parti dönemiydi yine, 10 yıl oluyor. İktidar medyası, balkon tadilatını İBB'ye durdurtmadan bırakmadı yakasını. Teras dubleksinde oturduğu yalı apartmanını da komple onunmuş gibi gösterdiler. Soruşturma, ceza ve yasaklar yine de sadece Mutlu'ya geldi. O haberlerse hâlâ erişime açık." bilgisini paylaştı.
Yanlış anlaşılmasın, Özkök de Mutlu da iddiaları sonuna kadar yalanladı...
O eski adet artık yerinde durmuyor diye bir an endişe etmiştim. Yoksa Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki yazlığıyla ilgili kaçak yapı haberleri de erişime kapatılacak mıydı?
Öyle ya, Özdil'in de sevmeyeni seveninden az değil. Belli mi olur, bakarsınız adeta hedef gösterdiği ve dikkatleri iktidarın başarılarından uzaklaştırdığı için haberler engellenir, maazallah gazetecilere soruşturma açılabilirdi.
Neyse ki korktuğum olmadı...
Evinin boy boy fotoğrafları basılabiliyor hala, elden ele de dolaştırılıyor sosyal medyada.
Kaçak eklentiler yaptı diye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İmar Affı'ndan aldığı belgenin iptal edildiği yazılıyor bir gün...
Öbür gün yeni bir aşama; sonradan ilave denilen müştemilat vesairi yıktırma kararı duyuruluyor.
Ertesinde, 'tapuyu üstüne yaptığı eşi hakkında savcılığa suç duyurusu da yolda' anonsu...
Hah şöyle ya...RTÜK, savcı, polis ne karışır gazete ve TV'lerin neyi haber yapıp yapmayacağına!
Bir de basın özgürlüğü yok derler. Bak, iktidar medyası neyi isterse üstüne gidiyor. Seçtiği konuyu pehlivan tefrikası gibi sündüre sündüre, serbestçe de konuşturuyor. E daha ne!
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