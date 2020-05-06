Karar yazarı Beki: 'Özdil’in villası' haberlerine yasak geldi mi bak, iktidar medyası neyi isterse üstüne gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'un evindeki 'kaçak inşaat' haberleri için başlatılan terör soruşturmasına göndermede bulunurak, "Özdil’in villası' haberlerine yasak geldi mi bak, iktidar medyası neyi isterse üstüne gidiyor" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Eskiden yoktu böyle bir adet. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır, yalanlayan yalanlar ama kaçak yapı haberlerine erişim yasağı konmazdı. İddia sahiplerine ve haberi yapan gazetecilere soruşturma da açılmazdı. Hürriyet'in başındayken Ertuğrul Özkök'ün yazlığında kaçak yapı haberleri yapıldı. Yazlığının poster gibi fotoğrafı basıldı. Kaçak denilen iskelesi yıktırılana dek peşi bırakılmadı. Yine AK Parti dönemiydi. Özkök'ün peşine iktidar medyası takılmıştı. Fakat... Ne terör ve mafya tehdidi altındaki bir gazetecinin evini, adresini adeta hedef göstermekten kimseye terör soruşturması açıldı." ifadesini kullandı.

Beki, "Ne de 'Kaçak varsa suç duyurusunda bulunursun, haber yapmak da nedir, hem bu haber bayat, ayrıca iktidarın başarılarını anlatmaya ayrılacak ekran ve sayfaları bununla doldurmayı amaçlamaktadır' gerekçesiyle o yayınlara erişim yasağı getirildi. Yanlış hatırlamıyorsam RTÜK de, 'İktidarın başarılarını anlatmakla görevli ekranların gündem değiştirmesi, dikkat dağıtması, bir yazlıktaki kaçak yapı iddiasını konuşturarak devletle milletin başarılarını gölgelemesi kabul edilemez' diye hiçbir TV'yi cezalandırmadı. Vatan gazetesinin sahibiyken Zafer Mutlu'nun evinin balkon tadilatı da aynı radara yakalanmıştı. AK Parti dönemiydi yine, 10 yıl oluyor. İktidar medyası, balkon tadilatını İBB'ye durdurtmadan bırakmadı yakasını. Teras dubleksinde oturduğu yalı apartmanını da komple onunmuş gibi gösterdiler. Soruşturma, ceza ve yasaklar yine de sadece Mutlu'ya geldi. O haberlerse hâlâ erişime açık." bilgisini paylaştı.

Beki yazısında şunları kaydetti: