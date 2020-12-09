Karar yazarı Beki: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu gündem belirleme yarışında karşı karşıya geldi, muhalefet artık kendisi ile yarışıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gündem belirleme yarışında karşı karşıya geldiğini yazdı. Beki, "Muhalefet artık kendisi ile yarışıyor" görüşünü savundu.

Beki, "Önceki gün, siyaset semalarında ikisinin yıldızı parladı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökçek dönemiyle ilgili 3 milyar liralık yolsuzluk iddialarını paylaştı. Ama öyle bir örnek seçti ki, verdiği astronomik savurganlık rakamlarından daha etkili oldu. Muhatabını karikatürleştirerek alaya bozdu, dile düşürdü. Şişme 'Dinocan' örneğiyle... Önceki dönemde 10 belediye otobüsüne bedel heykeller dikildiğini söylemesinden daha çok ses getirdi bu örnek. Kendisini heykel belediyeciliği yapmakla suçlayan AK Partilileri, iddialarından vurdu. Şişme 'Dinocan'ı hafızalara kazıdı, siyaset tarihinin unutulmaz sembolleri arasına soktu." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Yavaş'ın bu sükseli çalımını gölgeleyen tek şeyse CHP liderinin aynı günün akşamında sergilediği performans... Meclis'teki bütçe görüşmelerinde, başka bir Kılıçdaroğlu izledik. Sahneyi ele geçirdi. Şov yaptı, kendisini aştı. Konuşmasını seyirlik, sürükleyici, sıkı bir gösteriye çevirdi. Kimse, tuttuğu her lafı ıskalamadan gediğine oturtan ateşli bir hatip beklemiyordu. Diyeceklerini, teatral bir sahne şovuyla takır takır saydırdı. Ne takıldı, ne tekledi, ne dili sürçtü, ne de tutukluk yaşadı. Karavanası yoktu. Coşkulu konuşmasından ve bir sataşmaya verdiği hazır cevaptan cumhurbaşkanlığına adaylık işareti çıkaranlar var. Bence erken. Fakat kesin olan şu; muhalefet artık kendisi ile yarışıyor." yorumunu yaptı.

Beki yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti adına söz alan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'nın akıl dolu konuşmalarını da ekleyin buna. Oldu bittiye getirtmediler, bütçe müzakerelerinin açılışına tat, tuz, anlam kattılar. Muhalefet sıkıcılaşmadan, nakarat tekrarlamadan göz dolduruyor. Bayat klişelerin, beylik teranelerin, kof sloganların arkasına saklanmıyor. Hayal ve korku tacirliği yapmadan dinleyicide heyecan uyandırabiliyor. Siyasi karşılaşmaların tozunu attıran eski namağlup, çetinceviz Ak Partililer yok ortada. Haklılık, inandırıcılık ve sahicilikten gelen üstünlükleri, ikna güçleriyle sahneden çekildiler. Bütçe görüşmelerinde meydanı boşaltıp muhalefete terk ettiler sanki."