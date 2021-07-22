Karar yazarı Beki: Kim derdi ki muhafazakâr siyaseti bir ucuz hamaset, bir sığ popülizm esir alacak!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur." sözlerini köşesine taşıyarak, "Bir zamanlar muhafazakar medya, Kurban bayramlarını işte böyle anlatır, anlamlandırırdı. 'Seküler dünya İsmailleri öldürmek için ordulara sahipken kutsal kültürden beslenen dünya, İsmailleri yaşatmak için koç kurban eder' yazıları döşenilirdi. Yerine koçu kurban ederek insanı kurbanlıktan kurtarma bayramında, "evlatlarını kınalı kuzu gibi kurban vererek milleti millet etme" nutukları işitiyoruz artık." değerlendirmesini yaptı.

Beki yazısında, "Kim derdi ki muhafazakar siyaseti bir ucuz hamaset, bir sığ popülizm esir alacak! Son birkaç yılki savrulmayı sorsanız, mahallenin Nazif Gürdoğan gibi kıdemli kalemlerinden kaçı kestirebilirdi? Bin yıllık vatan toprağı için, şehit kanıyla sulanmazsa arazi kalıp vatan kılanamayacağı bile söylendi. Yukarıdan cennet belediye başkanlığı sözü almışlar sanki. Öte tarafta kimle komşu olacağını müjdeleyenler, evladının şehadetini ailesinin Kurban Bayramı diye kutlayanlar bile görüldü. Şimdi yine bir Kurban bayramlaşmasında öğreniyoruz ki; al bayrağa sarılı tabut taşınmadan millet olunmuyormuş. Ne kadar çok tabut, o kadar mı milletiz yani? Nasıl laftır, la havle!" ifadesini kullandı.