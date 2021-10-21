Karar yazarı Beki: Kılıçdaroğlu savcıya deseydi ki...

Karar yazarı Akif Beki, siyasi cinayetler konusunda endişeli olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savcıya iki yıl önce Ankara Çubuk'ta kendisine yönelik düzenlenen linç girişimini ve iktidar sözcülerinin "saldırıyı meşrulaştıran" beyanatlarını anlatabileceğini söyledi.

Beki, bugünkü yazısının "Kılıçdaroğlu savcıya deseydi ki" başlıklı bölümünde, şunları kaydetti:

"'Daha 2 yıl önce Ankara Çubuk’ta linç girişimine uğradım, sığındığım ev yakılmak istendi, Savunma Bakanı Akar’la dönemin Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya da oradaydı, beni sağ çıkarmaktan başka bir şey düşünemediklerini açıkça söylemediler mi?

Demektir ki öldürülme tehlikesi atlattım, canımı zor kurtardım.

Ne oldu?

Şarkıcı Halil Sezai, komşusunu tartaklamaktan tutuklu yargılandı, bir buçuk ayda bitti, ceza aldı. Benim davamsa hala sürüyor, tek tutuklu sanık yok. Ve iktidar mensupları, yumruk atan saldırganı ‘yedirmeyiz’ diye kahraman ilan ettiler.

İmdi, muhalefetin teröristmiş, muhalefetle siyasi rekabetin de terörle mücadeleymiş gibi gösterilmesi, bende böyle endişeler uyandırmasın da kimde uyandırsın? Bilgim budur.

Belgeme gelince...

İktidar sözcülerinin, ne yaptım da halkın haklı öfkesini üstüme çekip canıma kasta tahrik ettim diye suçu kendimde aramaya çağıran, saldırıyı meşrulaştıran, saldırganlara hak verip koruyan, dolayısıyla yenilerini teşvik eden beyanlarına bakınız.

Siyasi şiddetten ürkmek için size bu yetmezse, yakın dönemde siyasetçi ve gazetecilerin uğradığı saldırılara da dönüp bakabilirsiniz.'

Diyebilirdi, ancak Kılıçdaroğlu böyle demedi, şimdilik yanıldım."