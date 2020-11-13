Karar yazarı Beki: İmamoğlu; Türkiye, Albayrak depremiyle yatıp kalkarken asıl zelzeleyi unutturmama çabasında

Karar yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Beylikdüzü'nde depreme ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "İmamoğlu; Türkiye, Albayrak depremiyle yatıp kalkarken asıl zelzeleyi unutturmama çabasında." görüşünü savundu.

Beki, "Depreme hazırlığı, siyaset üstü bir yaklaşımla ele almaya çağırıyor. 'Bir bakan gelmiş, biri gitmiş. Geçer gider bunlar. Ama İstanbul’da yıkıcı bir deprem, Türkiye’nin bağımsızlık meselesidir' gibi bir söz de çıktı ağzından. Türkiye, Albayrak depremiyle yatıp kalkarken asıl zelzeleyi unutturmama çabasında. İmamoğlu, Albayrak kadar İstanbul depremi de konuşulsun istiyor. İyi de, millet yakınsın diye mi İmamoğlu’nu İstanbul’a başkan seçti? Sızlanmak yerine üstüne düşen neyse gereğini neden yapmıyor, diyebilirsiniz. O da zaten, kazın ayağının öyle olmadığını anlatmaya uğraşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "İmar ve planlama yetkileri, 24 kanun ve 11 yönetmelikle 19 kurum arasında dağıtılmış. Bakanlıklardan TOKİ ve TCDD’ye kadar yetkilendirilmeyen yok. Büyükşehir, denetimde ağır hasar tespit etse bile çürük binayı yıkamıyor. Görevi, rapor etmek. Yetki, Şehircilik Bakanlığında. TOKİ, süper yetkileri ve bütçesine rağmen 18 yılda 950 bin konut yapabilmiş. İBB, bu yetkiler ve bütçeyle nasıl üstesinden gelecek? Sadece 99 öncesi şartlarında inşa edilen konut sayısı, 800 bin. Hangi birine yetişecek de dönüştürecek Bu yetki ve imkânlarla, ağır aksak işleyişle yapı denetim çalışmalarını tamamlamak dahi onlarca yıl alır. İmamoğlu da denetimi hızlandıran bir yöntem bulmuş. Gerisi için çözüm teklifleri geliştirmiş. Tüm tarafları buluşturan bir Deprem Konseyi kurulmasını öneriyor. Ve yetki karmaşasının vakit kaybedilmeden giderilmesini." ifadesini kullandı.

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