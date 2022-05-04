Karar yazarı Beki: İktidarın muhalefete yönelttiği terör suçlaması, testi bir kez daha geçemedi, kalesinde bile çöktü

Karar yazarı Akif Beki, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rize ziyaretine ilişkin izlenimlerini aktardı. İmamoğlu’nun otobüsün üzerinde halka seslendiği sırada açılan “Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri” yazılı pankartın kimseyi provoke etmediğini ifade eden Beki, "Demek ki muhalefete yöneltilen terör suçlaması, testi bir kez daha geçemedi. Hatta iktidarın kalesinde bile çöktü, kimseyi ikna edemiyor. Başarısız bir sabotaj girişimi olarak kalacak, yine boşa çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Beki’nin bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bu gizemli olay, kendisi Rize şehir meydanında toplanan halka seslenirken yaşandı. Ve muhtemelen ne o sırada ne de sonrasında haberi dahi olmadı.

Aynı meydanda yıllar önce Başbakan Erdoğan’ın da katıldığı Birinci Dünya Rizeliler Günü kutlanmıştı. Dün toplanan kalabalık, ona yakındı.

CHP ve İYİ Parti teşkilatlarının desteği gözle görülür olsa da meydan kendiliğinden kalabalıklaşmıştı. Tabii iktidarın sınavı kendiliğinden başlamadı, planlı bir korsan eylemle başladı.

İmamoğlu, otobüsün üstünden doğaçlama konuşur, meydanı selamlarken tam karşısındaki plazanın tepesinde bir pankart açıldı.

Pankartta yaz“Kahrolsun PKK ve işbirlikçileri” ıyordu. İmza ise VRG şeklindeydi, herhalde Vatansever Rize Gönüllüleri demek.

Fakat başta yokken birden nasıl asıldığını kimse fark etmediği gibi, orada dururken de pankartı ne fark eden ne umursayan oldu.

Rizeliler oralı değildi. O kara propagandanın hiç etkisinde kalmamışlardı. Provokatif pankart da kimseyi provoke edemedi.

Belki sırf iktidar medyasına malzeme vermek için asılmıştı...

Eğer öyleyse, foyası bugün çıkardı ortaya.

İktidar medyasında İmamoğlu’nun Rize’de şok yaşadığı, halkın terörle işbirliğine tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdığı filan köpürtülürdü. O pankartın, bu maksatla kullanılmak üzere asıldığı da anlaşılırdı böylece.

Bundan başka da bir işe yaramayacağı artık kesinleşti.

Zaten bu karalama işe yarasa, 2019 seçim kampanyasında işe yarardı, İstanbul bugün hâl AK Parti yönetiminde olurdu.

İktidarca tepe tepe kullanıldı. Fakat muhalefete kaybettirmedi, kazandırdı.

Yakışan iftiradan korkulur. Millet inansa o gün inanır, yakıştırsa o gün yakıştırırdı.

O gün İmamoğlu’na, Yavaş’a ve Millet İttifakı'na yakıştırmayan, terörle işbirliğini şimdi mi yakıştıracak?

Rize’de olağan dışı bir tepkiyle, bir taşkınlıkla karşılaşmadı İmamoğlu.

Demek ki muhalefete yöneltilen terör suçlaması, testi bir kez daha geçemedi. Hatta iktidarın kalesinde bile çöktü, kimseyi ikna edemiyor.

Başarısız bir sabotaj girişimi olarak kalacak, yine boşa çıktı.

Ancak iktidar siyaseti hâlâ medet umuyor ki ısrarla, inatla denemekten vazgeçmiyor.”