Karar yazarı Beki: İktidarda, birbiriyle çatışan böyle iki zıt  reform anlayışı var

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "İktidarda, birbiriyle çatışan böyle iki zıt reform anlayışı var. MHP, hiç değilse ne istediğini biliyor, kafası karışık değil. Fakat ortağı için aynı şeyi söylemek zor." görüşünü savundu.

Beki, "Cumhurbaşkanı; Demirtaş'ın terörist olduğunu, sözde bir hakkı varsa bile savunamayacaklarını, zaten yargının da ona böyle bir hak tanımayacağına inandığını söylüyor. İçişleri Bakanı Soylu aynı kanaatte, hatta alayını terörist görüyor. Oysa Adalet Bakanı Gül'e göre, kimin terörist olup olmadığına ancak yargı karar verir, başkası değil. Yargı da bağımsız ve tarafsız karar vermeli, kimin ne dediğine bakmadan. AK Partili Numan Kurtulmuş ise HDP'yi kapatmaya katılmıyor, faydasız diye. Aralarında fikir birliği yok." düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Ve hangi reform anlayışının kazanacağı, sadece siyasi ittifakların kaderini belirlemeyecek. Ekonominin düze mi çıkacağını, yoksa daha mı batacağını da belirleyecek. Berat Albayrak'ın giderken dediği gibi, Mevla sonunu hayreylesin." ifadesini kullandı.