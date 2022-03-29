Karar yazarı Beki: İktidar cephesi, henüz bu ikinci 6'lı zirveye bir kulp uydurmadı, akılları hâlâ ilk zirvede

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "İktidar cephesi, henüz bu ikinci 6'lı zirveye bir kulp uydurmadı, akılları hâlâ ilk zirvede" düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Altı muhalefet partisi lideri, ikinci kez buluştu. İlk buluşmalarından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı' çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o mutabakatın yurt dışında hazırlandığını öne sürmüştü. Yurt dışında hazırlanan bir raporu, kendi çalışmaları gibi sunduklarına dair bir suçlamaydı. İktidar ittifakı, bir yandan da masanın altında gizlenen yedinci bir parti daha olduğunu iddia ediyordu. O da HDP oluyordu. Hatta komployu bir adım daha ileri götürmüşlerdi. Altı muhalefet lideri, güya Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışmaya açmak, Kıbrıs davasını satmak, Ege adalarını Yunan’a peşkeş çekmek ve Ayasofya’yı da tekrar müze yapmak için anlaşmışlardı. Altı lider, ikinci zirveden sonra bir ortak bildiriye daha imza attı. Orada iktidarın, seçim sistemi ve barajla oynayarak Altılı Masa’yı bozmayı amaçladığı tespit ediliyordu. Ve muhalefeti dağıtma mühendisliklerine karşı liderlerin, bir arada kalma kararlılığı vurgulanıyordu. Bir de ortak yol haritası ve sandık güvenliğiyle ilgili çalışma grupları oluşturdukları bildiriliyordu. İktidar cephesi, henüz bu ikinci zirveye bir kulp uydurmadı. Akılları hala ilk zirvede." değerlendirmesini yaptı.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Soylu, Erdoğan’ın ortaya attığı ve arkasını getirmediği ‘dış bağlantı’ teorisini geliştirdi.

Komployu, şöyle bir boyuta taşıdı:

“Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk Altılı Masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz, o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. O masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu’na, bizden sonra hangi temsilci ile bunu bir büyükelçiliğe gönderdin, bunu redakte ettirdin? Kendilerine, tabanlarına ve bu aziz millete en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyükelçilere beline kadar eğilip, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa’nın, Amerika’nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür...” Suçlama, altı muhalefet partisi liderine. Suçun niteliği, vatana ihanet. Suçlayansa İçişleri Bakanı. İşlendiğini, kesin bir dille iddia ediyor. Mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçiyi, İBB’de işe alınan teröristleri bildiğinden emin olduğu gibi. Görevi, suçla mücadele. Ama gereğini yapmıyor. Niye yapmadığını da belirtmiyor. O siyasetçinin ismini, o büyükelçiliğin hangisi olduğunu sakladığı gibi.İktidar, muhalefetle değil casusluk ve terör faaliyetleriyle mücadele ediyorsa, böyle mi edilir! Soylu, böyle esip savurmaların millete “öyleyse nerede bu devlet” dedirteceğini de görüyor olmalı. Yoksa şunu tekrarlar mıydı: “Şimdi ‘nerede bu devlet’ diye bir cümle yok. ‘Allah devlete, millete zeval vermesin’ diye bir cümle var”