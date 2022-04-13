Karar yazarı Beki: Eski AK Parti’nin dili olsa da oligarşik bürokrasiye demokratik siyaset adabı nasıl öğretilir, söylese...

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın muhalefete yönelik "Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak, namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" sözlerini eleştirdi.

Beki, yazısının "Oligarşik bürokrasinin oruçlu ağzı bozuldu" bölümünde şunları yazdı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bir tiviti, dün ister istemez bana şunu yazdırdı:

“Atanmışlar, seçilmişlere dümdüz gitmeye de başladı. Seçilmişler üzerindeki atanmış vesayetinin bitirilmiş hali bu. Oligarşik bürokrasi bir de bitirilmeseydi neler olurdu, varın düşünün!”

Çünkü Oktay, atanmışlığına bakmadan AK Parti Yozgat teşkilatında parti faaliyetine katılmış ve rakip partileri, terör suçlamasıyla karalamıştı.

Altılı Masa’ya “PKK’yı da HDP’yi de ekleyin” demişti.

Ekleyip de ne yapacaktı millet, gidip teröristleri mi yakalayacaktı, orada örgüt varsa terörle mücadele polisini göndermek için ne bekliyordu Oktay!

Tepkiler üzerine, bu kez de o masada “terör örgütüne terör örgütü diyemeyen”ler olduğunu iddia etti, ki yine gerçekle bir alakası yok.

Fakat yetinmedi, hızını alamayıp ağzını da bozdu.

“Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir” diyor.

Eski AK Parti’nin dili olsa da oligarşik bürokrasiye demokratik siyaset adabı nasıl öğretilir, söylese...

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