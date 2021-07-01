Karar yazarı Beki, Erdoğan'ın "Söke söke" lafını hatırlattı: ‘Dış güçler’e bu güvence yetmemiş, CHP lideri bazı gözleri korkutmayı başarmış gibi

Karar yazarı Akif Beki, CHP GEnel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul için "İktidara gelince ödemeleri keseriz" sözlerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Uluslararası tahkime gider, söke söke alırlar" sözlerini hatırlatarak, "Fakat ‘dış güçler’e bu güvence yetmemiş, CHP lideri bazı gözleri korkutmayı başarmış gibi..." dedi.

Beki, Perinçek'in Kanal İstanbul'dan desteğini çektiğini hatırlatarak, "Perinçek’in ruh hali, Pekin’de esen rüzgara göre değişiyorsa... CHP liderinin 'Türkiye’yi soydurmayız, bir avuç rantiyeye talan ettirmeyiz, biz iktidara geldiğimizde o paraları keseriz, girmeyin bu projeye' uyarısı, Çin’i caydırmış demektir. Perinçek’in gelgitleri de arada Çin’le finansman pazarlığına oturulduğunu mu gösterir artık, bilemem. Ama beliren alametlerden şu kadarını söyleyebilirim: Öyle bir niyet vardıysa bile Kanal İstanbul’u Çin Mahallesi yapma projesi yan yattı. Perinçek, oranın muhtarlığına adaylığını koyacaktıysa bile dün itibariyle geri çekti. Bu arada Cumhurbaşkanı’nın ağzından dün şöyle bir cümle çıktı: 'Ödemeyi kesinlikle yapmayız diye, Deutsche Bank’a tehdit salladılar'. Kılıçdaroğlu’nun tehdidinin muhatabı, bir Alman bankası demek. Onun ifşası olarak yorumlandı. Bu da finansman arayışlarında Çin’in devrede olmadığını teyit ediyor. Devrede bir tek Hans kaldıysa, bakalım Çin’i korkutan tehdide o ne kadar dayanabilecek?" düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan, "Söke söke alırlar" yanıtı: Bize sökmez Erdoğan; suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz

TIKLAYIN - Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde muhalefete yüklendi: Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar; söke söke sizden bu paraları alırlar