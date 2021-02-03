Karar yazarı Beki:  Erdoğan, “Bize neyi niçin savunduğunu bilen bir gençlik lazım” diyordu, aradığı gençlik Boğaziçi Üniversitesi'nde ortaya çıktı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2017’deki “Bize sorgusuz sualsiz itaat eden bir gençlik değil, neyi niçin savunduğunu bilen bir gençlik lazım.” konuşmasına atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanının aradığı gençlik Boğaziçi Üniversitesinde ortaya çıktı." görüşünü savundu.

Beki yazısında, "İktidarı savunmaya din savunması süsü vermek için Kabe'ye saygısızlığı kullanırsanız, gözlerinden kaçmıyor. Cumhurbaşkanı'nın istediği üzere neyin, niçin savunulduğunu, doğru tepkinin ne olması gerektiğini biliyorlar. AK Parti il kongrelerinde kapalı salonları tıklım tıklım doldurmanın serbest ama bir avuç öğrenciye, rektörü protesto için açık havada toplanmanın neden yasak olduğunu da sorguluyorlar. Bu çifte standardı, salgın gerekçesine dayandırmayı akılları almıyor. Şevval Sam'ın, Canan Kaftancıoğlu'nun kapalı restoranda yemek görüntülerine kaymakamlıklar arkadan ceza kesip yollarken, salonları tıklım tıklım dolduran AK Parti teşkilatlarına bir işlem yapılmamasını da anlayamıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Kanun önünde eşitlik talep ediyorlar. Yasaksa niye herkese yasak değil, serbestse niye herkese serbest değil diye soruyorlar. Bu haksızlığın, onları yanlış yapmaya kışkırtan bir provokasyon olduğunu da fark ediyorlar. Ve provakasyona gelmeyecek, tahrike kapılmayacak, duyarlılıklarıyla oynatmayacak dikkate sahipler. Damarlarına basıldığı halde taşkınlıktan uzak durmayı, haklı kalmayı, polis müdahalesine gerekçe vermemeyi başardılar. Z kuşağı bunlar, zehir gibi kafaları. Cumhurbaşkanı, CHP'nin bilmedikleri ayrıcalıklı tek parti geçmişini onlara anlatmak gerektiğini söylüyordu. Buradan niçin başlanmıyor anlatmaya?" ifadesini kullandı.

Beki, "Valilik, 'LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye polisin, önceki akşam kampüse girerek müdahale ettiğini açıkladı. Aralarında LGBT'li arkadaşlarının olması müdahaleyi haklılaştırırmış gibi. Bu alakasız detayın niye vurgulandığını görecek, eylemlerinin rayından çıkarılmasına izin vermeyecek bilinçteler. Boğaziçi Dayanışması'nın açıklamasından anlıyoruz ki, olayı LGBTİ destekçileriyle karşıtlarının kavgasına çevirtmeyecekler. Eylemlerinin amacını saptıracak, öğrencileri bölecek ve birliklerini bozacak tuzaklara düşmemeleri için arkadaşlarını da uyarıyorlardı. İktidar, aradığı gençliği Bogaziçi'nde buldu. Sevgiyle kucaklamak, alınlarından öpmek için ne duruyor?" değerlendirmesini yaptı.