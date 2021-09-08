Karar yazarı Beki: Diyanet, Nahda’nın gerisine mi düşecekti?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Tunus Nahda Hareketi’nin lideri Gannuşi’nin bir demecine yazısında yer vererek, "Diyanet, Nahda’nın gerisine mi düşecekti?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, yazısında, "Tunus Nahda Hareketi’nin lideri Gannuşi’nin şu nutkuna bakın, Erbaş’ın Diyanet’i ne kadar geriye götürdüğünü çıkarırsınız: 2016’da Middle East Eye sitesine verdiği röportajdan: 'Siyasi alan ne mukaddes, ne de değişmezdir. İslami metinlerin yüzde 90’ından fazlası nüansa ve yoruma açıktır. Siyasetle ilgili İslami metinler yoruma açık.Siyasi kurumlarla dini kurumlar arasında ayrım yapmak zorundasınız. Örneğin, camiler, siyasi partilerin kapışma yeri değildir. Din, toplumu bölmemeli, birleştirmeli. Camilerde en ufak bir siyasi propagandadan bile kaçınmamız gerekiyor. Siyaset insanları güç ve zenginlik için yarışmaya iter ki, bu bizim dini karıştırmamak zorunda olduğumuz bir şey...' Tunus ve Nahda, laikliği güç bela arayıp bulurken bizde kaybettirmek isteyenlerin çıkacağını kim söylerdi?" ifadesini kullandı.

Beki, "Siyasetin işi, ahiretimizi kurtarmak değil. Onu bize bıraksın, dünyamızı kurtarsın yeter. Haşa cennete muhtar, belediye başkanı filan seçmiyoruz. Gannuşi’nin dini vaazla siyasi propagandayı, camiyle partiyi, ayetle sloganı ayırma öğütleri de Diyanet’e küpe olsun." yorumunu yaptı.