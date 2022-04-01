Karar yazarı Beki'den Selvi'ye: Ortada henüz sağlanmış bir barış yok ama iktidar medyası, ödülünü almış da paylaşamıyor!

Karar yazarı Akif Beki, Rusya-Ukrayna müzakerelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına ilişkin olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısında isim vermeden işaret ederek, "Ortada henüz sağlanmış bir barış yok ama iktidar medyası, ödülünü almış da paylaşamıyor, nereye koyacağını bilemiyor. Bekleseler, suyunu çıkarmasalar, barış sağlandığında kredisi, zaten sahibini bulacak. Emeği geçen herkes gibi, Erdoğan da katkısı nispetinde hak ettiği payeyi alacak. Fakat bekleyemiyorlar, üstün başarı ödülünü bir an önce alıp iç siyasette popülizme alet etmek için sabırsızlanıyorlar" dedi.

Beki, yazısında, "Ödüle kitlendikleri için de Türkiye’nin halihazırdaki rolünü, olduğundan farklı göstererek abartıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk rolümüzün bulunmadığını söyledi. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da az şey değil. Hem İstanbul’a çok yakışır hem de barışa hizmeti kim temenni etmez! Fakat ev sahipliği rolü, iktidar amigolarını kesmiyor. Oya çevirecek popülist şov fırsatlarından başka bir şey görmüyor gözleri. Siyasi istismar için savaştan yararlanma, rol kapma heveslisi görünmekten çekinmiyorlar" ifadesini kullandı.

"Ne Kıbrıs fatihliği ne de Öcalan’ı Türkiye’ye getirtmesi, Ecevit’i iktidarda tutmaya yetti. Başbakan olarak girdiği 2002 seçimlerinde, ekonomik krize yenildi ve partisi Meclis’e giremedi, baraj altında kaldı. Oysa Öcalan’ı çok değil, sadece 3 yıl önce yakalatıp getirtmişti" diyen Beki, "İktidarların kaderini geçim belirler" ifadesini kullandı.

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