Karar yazarı Beki'den AKP'ye Sedat Peker eleştirisi: Sanki polis muhalefetin emrinde, yargı da muhalefetin gözünün içine bakıyor!

Karar yazarı Akif Beki, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları karşısında AKP'nin tavrını eleştirirdi.

Beki, "AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Peker'in itiraf, ifşa ve iddialarının Meclis'te soruşturulmasına karşı. Organize suç örgütünden 10 bin dolar alanla ilgili 'kimin elinde bilgi, belge varsa savcılara versin, Meclis'i alet etmesin ve AK Parti'yi yormasın, hukukun gereği neyse yapılsın, biz temiz siyaset istiyoruz, varsa yanlışa karışanımız biz kendimiz temizleriz, zaten memlekette çete, mafya bırakmadık' diyor. Benzer parlaklıkta bir savunmayı, AK Parti Sözcüsü Çelik de yapmıştı. İddia sahibi kendi arkadaşları, İçişleri Bakanı Soylu. Elinde delili de vardı. Ama ona sormuyorlar" dedi.

Beki, şöyle devam etti:

"Peker bir ismi açıkladı, hatta bir partinin kendisinden parasız kahve alıp seçmene içirdiğini dahi iddia etti. Onu da yok sayıyorlar. Bilgi ve belgeyi illa muhalefet getirecek. Sanki polis muhalefetin emrinde. Yargı da muhalefetin gözünün içine bakıyor. Ve hepsi birleşip iktidarın suçla mücadele etmesini önlüyorlar. E zaten çetelerle kimin yürüdüğünü millet görüyordu, CHP Genel Merkezi suç örgütlerinin yuvası olmuştu, teröristler de orada toplanmıştı. Kim bilir, bilgi ve belgeler de orada saklanıyordur, niye basılmaz, anlamış değilim."

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