Karar yazarı Beki: Davutoğlu’nun mülteci ifşasını duydunuz mu!

Karar yazarı Akif Beki, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan göçmen anlaşmasına ilişkin olarak söylediği sözlerini hatırlatarak, "Davutoğlu, sırf başbakan olarak kendisine yaramasın, başarısından siyasi prestij elde edemesin diye sürecin kasten sabote edildiğini söylüyor. Şahsi çıkar hesabıyla, kör bir ihtiras uğruna milletin menfaatine çomak sokulduğu ithamı, ağır. Fakat doğruysa, ülkeye ödetilen bu bedelin vebali çok daha ağır" dedi.

Beki, "Davutoğlu’nun mülteci ifşasını duydunuz mu!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Yanlış politikaların suçunu, ölümden kaçarak bize sığınanlara yıkmamaya, zorunlu göçün yol açtığı sıkıntıların acısını kurbanlarından çıkarmamaya, oturup çözüm aramaya çağıranlar var. Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e, Davutoğlu’ndan Babacan ve Karamollaoğlu’na...Muhalefet liderleri, bu sorumluluk ve sağduyuyu öne çıkarmaya çalışıyor.

Ama ülkesini cehenneme çevirenlerin sillesini yiyenlere, kaçıp sığındıkları yerde bir sille de kendisi vurmaya can atanları kesmiyor.

Hangi yanlış politikalarla bu çıkmaza sürüklendiğimiz, işte bu hayhuy arasında güme gitmesin.

Yanlışlardan birini, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu hatırlattı.

Dediği şu:

2016’da AB ile varılan vize muafiyeti anlaşması yokuşa sürülmese, 2 buçuk milyon mültecinin takriben yarısını bir yıl içinde Avrupa alacaktı. Sonra da almaya devam edeceklerdi. Aralarında dağıtıp yükü bizimle paylaşacaklardı. Şimdiki gibi bize “para verelim ama siz bakın” diyemeyeceklerdi.

O kadar iyiydi de niye mi uygulanmadı?

Davutoğlu, sırf başbakan olarak kendisine yaramasın, başarısından siyasi prestij elde edemesin diye sürecin kasten sabote edildiğini söylüyor.

Şahsi çıkar hesabıyla, kör bir ihtiras uğruna milletin menfaatine çomak sokulduğu ithamı, ağır.

Fakat doğruysa, ülkeye ödetilen bu bedelin vebali çok daha ağır."

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TIKLAYIN - Davutoğlu: 2016'da AB ile yapılan anlaşmadaki en önemli unsur, Suriyeli mültecilerin 1 milyonunun Avrupa'ya gönderilecek olmasıydı, iktidar o anlaşmayı yok saydı