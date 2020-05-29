Karar yazarı Beki: ‘Damat’ magazinini bırak satılan hikâyeye bak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'sosyete damat' takılmalarına verdiği yanıtının polemik haline geldiğini, Albayrak'ın açıklamasında dikkat çekici konuların olduğunu dile getirdi. Beki, "Çok bilen ama çok yanılan otoritelerin söylediğinin aksine, bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif büyümeyle bu yılı kapatacağımız yıl olması için çok büyük çaba sarfediyoruz.' Bir de CHP'nin 'seçim kazanarak darbesiz asla iktidara gelemeyeceği'ne dair muamması kayda değerdi." görüşünü savundu.

Beki, "Hazine ve Maliye Bakanı Abayrak'a, TRT Haber'de bir çok şey soruyorlar. Hiçbiri, 'sosyete damat' takılmalarına verdiği cevap kadar dikkat çekmedi. Erdoğan'ın damadı olmaktan onur duyduğunu belirtiyor, 'Bu benim için çok değerli ve kıymetli bir husus, siyasi bir ilişkim yok. Benimkisi dava ve gönül ilişkisi' diyor ya...Eş anlamlı kelimelerle pekiştirdiği bu okkalı cevap, Demirel'in 'Kendim için bir şey istiyorsam namerdim' lafı kadar tuttu. Bana sorsanız, çok daha dikkate değer ve iddialı cevapları vardı. IMF'nin 'Dünya yüzde 3 küçülürken Türkiye bu sene yüzde 5 küçülecek' öngörüsü mesela... Albayrak, dünyadan kötü yönde/negatif değil iyi yönde/pozitif ayrışacağımız iddiasını sürdürdü." ifadesini kullandı.

Beki yazısında şunları kaydetti:

"Çok bilen ama çok yanılan otoritelerin söylediğinin aksine, bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif büyümeyle bu yılı kapatacağımız yıl olması için çok büyük çaba sarfediyoruz.' Bir de CHP'nin 'seçim kazanarak darbesiz asla iktidara gelemeyeceği'ne dair muamması kayda değerdi.