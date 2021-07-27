Karar yazarı Beki: Chrest Vakfı'nın, 20 yılda 5 milyon dolar dağıtmasını dert edindiler, fakat yüzlerce milyonluk kara para ilişkilerini hiç dert etmiyorlar

Karar yazarı Akif Beki, ABD'deki Chrest Foundation'un Türkiye'de bazı medya kuruluşlarına fon sağladığı yönünde Odatv haber sitesinde yayınlanan bir haber sonrası başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Chrest Vakfı'nın, 20 yılda farklı kuruluşlara açıktan 5 milyon dolar dağıtmasını büyük dert edindiler. Fakat ifşa edilen onlarca, yüzlerce milyonluk kara para ilişkilerini hiç dert etmiyorlar. Hani İçişleri Bakanı Soylu açıklamıştı, mafyanın bir siyasi ayağı vardı, Sedat Peker’den aylık yasa dışı 10 bin dolar maaş alıyordu. Kimdi, ne oldu ona?" diye sordu.

Beki, "Sedat Peker’den bağış alan kimdi?" başlıklı yazısına "Kayıtlı, yasal bağışları kafaya taktılar, altında askeri casusluk suçu arıyorlar. Peki bu soruların peşine düşenini gördünüz mü? Ya da kara para firarisi Sezgin Baran Korkmaz’ın, aklanmak için kendisinden istendiğini söylediği 10 milyon avro rüşvet kime gidiyordu? Bunu kurcalayanları çıkıyor mu?" diye sorarak devam etti.

Beki, şu ifadeleri kullandı:

"‘Kimse, kimseye karşılıksız günahını dahi bağışlamaz’mış. ‘Külahıma anlatın siz onu, ne yardımı ne hayrı’ymış. Aynı mantığın, Suud Kralı’ndan 2012’de 100 milyon dolar bağış alan STK’yı da zan altında bırakacağını hesaba katmıyorlar.

İktidar propagandası, maşallah rahat. Nasılsa sorgulanmayacaklarına güveniyorlar, taraftarlarından eminler. Şöyle haberler üretmeye başladılar: Amerikan Chrest Vakfı, bağış verdiği muhalif gazetecilere Türk askerinin Mardin ve Hakkari’deki konumlarını sormuş.

Detaylarına bakıyorsunuz... Meğer Wikileaks belgelerinde geçiyormuş. Chrest Vakfı, 2007’de güya CIA kontrolündeki Stratfor adlı düşünce kuruluşuyla yazışmış. TSK unsurlarının, PKK’ya karşı yığınak durumu hakkında bilgi istemiş...

Bu da Chrest’ten bağış alan muhalif gazetecileri askeri casusluk suçlusu yapıyormuş. Konuyu da bir milli güvenlik sorunu haline getiriyormuş. Hem de Chrest, 2016’dan önce medyaya bağışlara başlamadığı halde...

‘Ben böyle her istediğimi söyler, kafama göre suç uydurursam istemediklerimi işitirim’ de demiyorlar.

...

Ya şunu sorsa biri: 'Suud Kralı’ndan PKK’ya yardım; Suriye’de terör örgütüne 100 milyon dolar bağışladı' başlıklarını, 3 yıl önce iktidar medyası atmadı mı?

Türkiye’de Suud Kralı’ndan her bağış alan, PKK’yla aynı torbaya mı girmiş oluyor bu durumda?

Bir de tabii Wikileaks belgelerinde geçen başka sızıntılar da kamuoyuna mal olmuştu. Onlar da doğrulandı mı şimdi?"

TIKLAYIN - Altun: Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır