Karar yazarı Beki: Bizi yoksullaştıran şey, dış güç saldırısı değil, adaletsizlik ve hukuksuzlukmuş, duvara toslamadan anlatılamadı iktidara

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'reform' açıklamalarına değinerek, "Bizi yoksullaştıran şey, dış güç saldırısı değil, adaletsizlik ve hukuksuzlukmuş, duvara toslamadan anlatılamadı iktidara" görüşünü savundu

Beki, "Demek ki neymiş! İnsan hak ve özgürlükleri, büyük ve güçlü Türkiye'nin hızını kesmek için Batı'nın uydurduğu bir yalan değilmiş. Verdiği hak ihlali kararlarıyla iktidarı rahatsız eden Anayasa Mahkemesi, bir rejim sorunu değilmiş. Vatana ihanet etmiyormuş. Fazla oluyor diye kapatılması gerekmiyormuş. Bilakis AİHM ve AYM kararlarına, diğer mahkeme ve makamların uyması gerekiyormuş. Çünkü yerli ve milli hukuk uygulamalarını duyan sermaye anında ikiliyor, hemen uzuyormuş.Yabancı yatırımcı, bize savaş açan faiz ve kaos lobisi değilmiş. Gözümüz gibi bakmamız gereken velinimetimizmiş. Onun parasıyla büyüyormuşuz. Korkutup ürkütmemeliymişiz. Yoksa, Cumhurbaşkanı, yine yabancı yatırımcıyı iknaya dayalı bir ekonomik büyüme seferberliği niye başlatsın! Bizi yoksullaştıran şey, dış güç saldırısı değil, adaletsizlik ve hukuksuzlukmuş.Ekonomideki kötüleşmelerin, gerilemelerin sorumlusu, yatırımcıya hukuki güvence sağlayamamakmış." düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku geçerli olduğu için kişi başına gelirimiz 10 yıl geri gitmiş. Bugün iktidarın 2023'te bizi ulaştırmayı hedeflediği gelir düzeyini, 2013'te aşmıştık. O düzeye 2023'te geri gelmemiz bile artık hayal... Rezervlerimiz sıfırı tüketti. Ve bunların sorumlusu, başkaları değil değil kötü yönetilmemizmiş. Yanlış yollara sapmamızmış. Ama duvara toslamadan anlatılamadı iktidara, dinletilemedi. Sadece iktidara mı! Gözü kapalı iktidar destekçilerine de!" ifadesini kullandı.