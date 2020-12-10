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Karar yazarı Beki Amedspor’un ‘Webo’ mesajını yazdı: Kürtlere gösterdiğimiz öbür yüzümüzle bizi yüzleştirmek mi istiyorlar?

10 Aralık 2020 09:13

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf edilmesi sonrası Amedspor'un "Ziraat Türkiye kupasında bize ırkçılık yapan Başakşehir’in değil Webo’nun yanındayız..." mesajını değerlendirdi. 

Beki, yazısında, "Başkalarının sınavı olduğunda, ayrımcılıkla gayet iyi mücadele ettiğimizi...Ama kendi sınavımıza gelince nasıl çaktığımızı mı yüzümüze vuruyorlar? Mesela Kürtlere gösterdiğimiz öbür yüzümüzle bizi yüzleştirmek mi istiyorlar, nedir acaba dertleri?" ifadesini kullandı. 

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