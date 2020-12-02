Karar yazarı Beki: Albayrak'a bile inandırıcı gelmeyecek bir  büyüme rakamı elde etmişiz, hem de halkın boğazına kadar battığı kredi borçlarıyla

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 6.7'lik büyümeye ilişkin olarak, "Albayrak'a bile inandırıcı gelmeyecek bir büyüme rakamı elde etmişiz, hem de halkın boğazına kadar battığı kredi borçlarıyla" yorumunu yaptı.

Beki yazısında, "Albayrak, Instagram istifasında müjdeyi vermemiş miydi? Ekonomide ektiği tohumların, ilerde koca çınarlara dönüşeceğini söylememiş miydi? Dolayısıyla, Albayrak ayrıldıktan sonra onun ektiği tohumların meyvesini mi toplamış oluyoruz? Yani o üç ayda, kredi olarak dağıtılan yaklaşık 160 milyar liranın semeresi... Çokça eleştirildi, ekonomideki kötüleşmelerden bizzat sorumlu tutuldu. Ama aslında başarılıydı da Albayrak'ın hakkı mı yendi, günahı mı alındı bu durumda?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Böyle düşünebilirdik. Tabii şu ikisi bozmasaydı. Bir: Albayrak'ın gidişine sevinenler oldu. 'Gideceğinin duyulması bile doların ateşini düşürdü, borsayı yükseltti, Türkiye'nin risk puanını aşağı çekti' diye arkasından teneke çaldılar. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomi yönetimindeki değişikliğin hemen olumlu sonuçlar verdiğine katıldı. Doları düşürdüğünü, borsayı yükselttiğini, risk puanımızı aşağı çektiğini o da anlattı. Bu işaretlerin, doğru yolda olduğumuzu gösterdiğini ısrarla vurguladı. Demek ki daha önce doğru yolda değilmişiz. Ekonomi yönetimindeki değişimle yanlıştan dönmüşüz." yorumunu yaptı.

Beki, "İki: Albayrak, istifasından 40 gün kadar önce yeni ekonomi programını açıklamıştı. Bu yıl için öngördüğü büyüme hedefi ise binde 3'tü. Daha evvel IMF ile girdiği iddiayı revize etmişti böylece. IMF, bu sene yüzde 5 küçülme, Albayraksa yüzde 5'lerde bir büyüme yaşayacağımızı tahmin ediyordu. Ama eylül sonunda açıkladığı yeni programla bu iddiasından vazgeçmiş, havlu atmıştı. Artık, binde 3 büyümenin bile mevcut şartlarda Türkiye için bir başarı olacağını anlatmaya başlamıştı. Salgını fırsata çeviremeyeceğimiz, bütün dünya çökerken bizim şahlanamayacağımız anlaşılmıştı. İlk ağızdan da itiraf edilmişti. TÜİK'in üstün gayretleri bile IMF'yle girilen iddiayı kazanmaya yetmemişti. Albayrak için kolay bir itiraf olmadığı ortada." ifadesini kullandı.

Beki yazısında şunları kaydetti:

"Ektiği tohumlar sayesinde, Türkiye'nin yılı yüzde bir civarında bir büyüme ile kapatacağını öngörse...İki hafta daha dayanıp o meyveleri kendisi toplamaz mıydı? Büyüme tahminini binde üçe kadar düşürür müydü?

Albayrak'a bile inandırıcı gelmeyecek bir büyüme rakamı elde etmişiz. Hem de halkın boğazına kadar battığı kredi borçlarıyla."