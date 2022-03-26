Karar yazarı Bayramoğlu: Aydın Engin’in ölümü beni hüzne boğdu

Karar yazarı Ali Bayramoğlu, Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden, yazarımız Aydın Engin’in ölümünün kendisini hüzne boğduğunu yazdı.

“Aydın, sık görseniz de görmeseniz de, varlığını hep hissettiğiniz, yokluğunu kabul etmekte zorlanacağınız isimlerdendi” diyen Bayramoğlu, “Bu tür adamların gidişi, yaşadıklarıyla, yaşadıklarınızla, bunların kesişen yönleriyle bir devrin kapanmasıdır. Aydın ölümüyle onu tanıyan herkesten sanırım bir şeyler eksilmiştir” dedi.

Bayramoğlu, Aydın Engin ile ilgili şunları kaydetti:

"Mesleği, mücadelesi, hayatı hakkında pek çok yazı çıktı, son iki günde. Anlatıldığı gibi adamdı Aydın. Pozitif, sıcak, nüktedan, kucaklayıcı, mücadeleci, cesur, doğrucu, demokrat bir adam…

1941 doğumluydu. Hayatının çeşitli setleri vardı. Tiyatroculuk yaptığı, hapis yattığı, Almanya’da yaşadığı günler ve diğerleri… Bir kısmını bilirdim, bir kısmını şimdi okuduklarımdan öğreniyorum. Onunla yakınlığım Agos ve Hrant vesilesiyle oldu.

Hrant’ın vurulmasından sonra, Agos’un ilk sayısını birlikte hazırlamıştık. Sonra, geçici yayın yönetimi işini, T24’e gidene kadar o üstlenmişti. O dönemde hep dirsek teması içindeydik, çeşitli konularda işbirliği yaptık, birlikte hareket ettik.

Onu özleyeceğim… Nurlar içinde yatsın…"

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